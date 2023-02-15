Победы иностранных инвесторов и экстремизм в интернете: о чем судьи доложили президенту

Победы иностранных инвесторов и экстремизм в интернете: о чем судьи доложили президентуПутин выслушал председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его коллег
Верховный суд (ВС) РФ подвел итоги работы российского судопроизводства. Открывая ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, президент Владимир Путин попросил более внимательно относиться к делам военнослужащих, участвующих в спецоперации. «Рассмотрение таких дел, вопросов должно вестись самым тщательным образом с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуации», – подчеркнул Путин.
Говоря о гуманизации правосудия, президент опять поднял вопрос о запрете на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.
Последний раз он обсуждал вопрос переполненности СИЗО, в частности, подозреваемыми в экономических преступлениях, в ходе заседания СПЧ в декабре 2022 г. На то что в СИЗО по несколько лет содержатся обвиняемые в экономических преступлениях женщины, у которых есть малолетние дети, жаловалась член совета Ева Меркачева. 16 января Путин поручил ФСИН и Общественной палате проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях.
Суды справились сами
Коснулся президент и темы выхода России из Совета Европы (решение было принято еще в марте 2022 г. после начала спецоперации), за которым последовал выход из юрисдикции Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ).
Путин впервые признался, что сомневался в необходимости принятия этого решения. «Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда… Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить», – сказал Путин.
Впрочем, о решении он не жалеет, потому как «отдельные вердикты» ЕСПЧ, по его оценке, стали носить «откровенно политизированный характер». Инструментов и правовых механизмов для защиты прав граждан, считает Путин, и в России достаточно.
Судебная нагрузка
При этом Путин призвал систему упрощать себе задачу: «В 2022 г. во всех видах судопроизводства судами рассмотрено более 40 млн дел – это на один миллион больше, чем годом ранее. Таким образом, нагрузка на судей – прежде всего общей юрисдикции – увеличилась, и вам предстоит выработать конкретные меры по ее оптимизации».
Статистику по нагрузке дополнил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев: в порядке гражданского судопроизводства рассмотрено почти 25,7 млн дел – на 2,3 млн больше, чем годом ранее. «Наиболее многочисленной категорией дел остаются споры о взыскании с граждан кредитной задолженности, которые составляют 44% от общего количества гражданских дел», – подчеркнул Лебедев. В 2022 г. рассмотрено 10,5 млн споров в сфере жилищных правоотношений. 97% из них составляют дела о взыскании коммунальных платежей.
Кроме того, в гражданском судопроизводстве ВС обнаружил проблему, связанную с присуждением компенсации морального вреда в явно недостаточном размере. В связи с этим в ноябре 2022 г. ВС ориентировал нижестоящие инстанции на исключение из практики присуждения незначительных денежных суммы потерпевшим, которые перенесли физические или нравственные страдания.
На защите инвесторов
Отдельно Лебедев остановился на итогах работы арбитража: в 2022 г. в таких судах рассматривали 1,7 млн экономических споров, на 62 500 дел больше, чем в 2021 г.
При этом 54% из них составляют дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров. Ушедший год также отметился увеличением числа банкротств на 28% (242 000 дел).
Порядка 14 000 экономических споров проходили с участием иностранных инвесторов, требования которых удовлетворены на 97%, заявил Лебедев. В 2021 г., выступая на XI Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона с докладом, посвященном защите прав иностранных инвесторов в России, Лебедев говорил, что они выигрывают 79% дел.
Часто суды встают на сторону заявителей в делах об экономическом ущербе: в прошлом году суды удовлетворили 87% требований о возмещении такового.
Обвинительный уклон
Административные производства исключением в плане роста нагрузки не стали: 5,3 млн дел в 2022 г., рост на 17%. Удовлетворено, в частности, 39% требований в оспаривании решений, действия и бездействия органов власти и должностных лиц.
В уголовном судопроизводстве картина по сравнению в прошлыми годами не изменилась в главном: процент оправдательных приговоров все еще меньше единицы. Из порядка 778 000 лиц (это почти 767 000 уголовных дел) оправданы были 227 человек.
Отменены обвинительные приговоры в отношении 132 лиц. В целом, в 79% суды осуждали обвиняемых, в 20% уголовное преследование прекращалось. Нечасто оправдывают даже присяжные: из 1385 невиновными признаны 389 лиц.
Экстремизм в интернете
За преступления террористической направленности осуждено 875 человек, а за экстремизм – 693. Лебедев отдельно подчеркнул, что такие дела имеют «интернетную» особенность.
«В судебной практике возникла неопределенность при установлении территориальной подсудности уголовных дел, связанных с распространением в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности», – заявил он. Дать разъяснения о подсудности таких дел при помощи постановления пленума ВС – еще одна задача на 2023 г., пообещал Лебедев.