Победы иностранных инвесторов и экстремизм в интернете: о чем судьи доложили президенту

Путин впервые признался, что сомневался в необходимости принятия этого решения. «Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда… Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить», – сказал Путин.