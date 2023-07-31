Мосгорсуд оставил режиссера Беркович и сценариста Петрийчук в СИЗО

Мосгорсуд оставил режиссера Беркович и сценариста Петрийчук в СИЗОСледователь на слушание не явился из-за отпуска
Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук до 10 сентября. Апелляционная инстанция не нашла основания для смягчении меры пресечения обвиняемым в оправдании терроризма авторам постановки «Финист Ясный Сокол».
Еще в начале июня защита Беркович подала в прокуратуру и СКР заявление о преступлении с требованием проверить эксперта Романа Силантьева, который проводил «деструктологическую экспертизу» по делу. Адвокаты настаивают, что в словах содержатся признаки преступления ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды). Именно эта экспертиза легла в основу обвинения по делу о спектакле. При этом Минюст в ответ на запрос защиты пояснил, что такого типа экспертиз не существует, а потому она не может быть включена в перечень судебных экспертиз. В ходе заседания 31 июля судья Сергей Артемов приобщил к материалам дела поданное защитой заявление. Тем не менее это не стало доводом к освобождению Беркович и Петрийчук.
Адвокаты обратили внимание на то, что Беркович и Петрийчук держат под арестом необоснованно еще и потому, что следствие не занимается активно расследованием. Следственных действий, по их словам, практически не ведется за исключением психиатрической экспертизы Беркович. «Свидетели по делу до сих пор не допрошены», – отметила адвокат Беркович Ксения Карпинская.
Представитель прокуратуры возражал освобождению режиссера и драматурга из под ареста. Следователь на слушание не явился из-за отпуска.
«Я не понимаю, как так выходит, что в течение трех лет одни государственные институции хвалят пьесу и называют ее социально значимой, а другие сажают меня в СИЗО <...> Как мы можем продолжить заниматься преступный деятельностью. Я перепишу пьесу еще раз? <…> Я прошу изменить нам меру пресечения на более мягкую», – заявила Петрийчук в апелляции.
30 сентября Хамовнический суд продлил им арест до 10 сентября. Следствие обвиняет Беркович и Петрийчук в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
4 мая девушки были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей, вечером в этот же день им предъявили обвинение. 5 мая Замоскворецкий районный суд принял решение заключить под стражу Беркович и Петрийчук до 4 июля.
Согласно материалам следствия, поводом для возбуждения дела стала публикация на YouTube прочтения пьесы «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Постановка Беркович «Финист Ясный Сокол» в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса была основана на документальном материале – о женщинах, которые познакомились в интернете и вышли замуж за террористов, а затем уехали к ним в Сирию. Адвокат Беркович Карпинская, в свою очередь, на аресте 5 мая заявляла, что спектакль не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и более того – Минкультуры РФ выделило в качестве гранта на спектакль Беркович 250 000 руб.
29 июля в ходе пресс-конференции после саммита «Россия - Африка» президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о том, «не 37-й год ли у нас» в связи с арестом Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом). Путин ответил, что сейчас 2023 г. и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. По его словам, «определенное отношение к тем людям, которые наносят ущерб внутри страны, должно быть». При этом он отметил, что не в курсе уголовных дел Беркович и Кагарлицкого, но допустил, что, «может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».