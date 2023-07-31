Мосгорсуд оставил режиссера Беркович и сценариста Петрийчук в СИЗО

29 июля в ходе пресс-конференции после саммита «Россия - Африка» президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о том, «не 37-й год ли у нас» в связи с арестом Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом). Путин ответил, что сейчас 2023 г. и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. По его словам, «определенное отношение к тем людям, которые наносят ущерб внутри страны, должно быть». При этом он отметил, что не в курсе уголовных дел Беркович и Кагарлицкого, но допустил, что, «может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».