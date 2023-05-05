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Общество

В Москве арестованы режиссер и сценарист спектакля «Финист Ясный Сокол»

Столичные следователи обвинили авторов постановки в оправдании терроризма
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Авторы пьесы будут находиться под стражей до 4 июля 2023 г., передает корреспондент «Ведомостей» из суда. 

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) 10 апреля 2023 г. – практически за месяц до задержания его фигурантов. 4 мая Беркович и Петрийчук были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей, вечером в этот же день им предъявили обвинение. 

Поводом для возбуждения дела стала публикация на YouTube прочтения пьесы, в которой содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), следует из оглашенных в суде материалов. 

В суде 5 мая следователь заявил, что Петрийчук и Беркович могут скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей, поэтому единственная возможная мера, по мнению следствия, это изоляция режиссера от общества. Прокуратура полностью поддержала позицию следователя.  

Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала в суде, что спектакль «Финист Ясный Сокол» не только был однозначно принят среди театралов, как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и, более того, Минкультуры РФ выделило в качестве гранта на спектакль Беркович 250 000 руб.

Карпинская и ее коллега Юлия Трегубова просили суд избрать любую более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу. Петрийчук в суде защищают три адвоката: защитник журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин, бывший судья Мосгорсуда (вынес приговор полицейским из дела Голунова) Сергей Груздев и адвокат Юлия Кузнецова. Они предлагали суду отпустить сценаристку под залог в размере 600 000 руб. Кроме того, Бадамшин попросил суд приобщить к материалам дела скриншоты о том, что с постановкой «Финист – Ясный Сокол» в Томской ВК-2 УФСИН России выступали артисты Томского областного театра в рамках заключенного в августе 2019 г.  соглашения. 

«По информации официального сайта ТЮЗа, «читки пьес сопровождают сейчас практически все фестивали современной драматургии. Здесь текст и зритель встречаются впервые. Это еще не спектакль, но уже действие». Новая форма при сценическом минимализме позволяет зрителям сосредоточиться на актуальной проблематике – пропаганде в молодежной среде экстремизма и терроризма», – приводит цитату адвокат. Но судья Наталья Чепрасова отказала ему в удовлетворении этого ходатайства.

При этом Чепрасова приобщила к материалам в дела множество поручительств за режиссера и сценариста. Среди подписавших журналистка Ксения Собчак, худрук Сатирикона Константин Райкин, актеры Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и Максим Виторган, режиссер МХТ Адольф Шапиро, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и многие другие. 

Заключенные под стражу театральные деятели не признали себя виновными. У Беркович двое детей, один из них инвалид. Петрийчук просила не помещать ее в СИЗО из-за родителей-пенсионеров, которых она полностью содержит. 

В ближайшее время защитники планируют обжаловать аресты своих доверителей. 

Феминистическая и трагическая постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», исследующая границы жертвенности любви, в 2022 г. получила  две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса основана на документальном материале – историях новообращенных мусульманок, готовых отказаться от всего ради зова сердца. Режиссерскому ремеслу Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии».

После решения об  аресте творческий руководитель поддержал Беркович. «Обвиняют в этом твой спектакль, который с этим самым терроризмом борется, который кричит об этой боли», – написал Серебренников в телеграм-канале. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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