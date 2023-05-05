В Москве арестованы режиссер и сценарист спектакля «Финист Ясный Сокол»

Карпинская и ее коллега Юлия Трегубова просили суд избрать любую более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу. Петрийчук в суде защищают три адвоката: защитник журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин, бывший судья Мосгорсуда (вынес приговор полицейским из дела Голунова) Сергей Груздев и адвокат Юлия Кузнецова. Они предлагали суду отпустить сценаристку под залог в размере 600 000 руб. Кроме того, Бадамшин попросил суд приобщить к материалам дела скриншоты о том, что с постановкой «Финист – Ясный Сокол» в Томской ВК-2 УФСИН России выступали артисты Томского областного театра в рамках заключенного в августе 2019 г. соглашения.