Тайваньские компании могли оказывать помощь Huawei в прорыве санкционной блокады

Наконец, на одном из заводов PXW в августе был замечен грузовик-цистерна с логотипом французской Air Liquide, которая специализируется на технических газах. Там также заверили, что не нарушают своей деятельностью в Китае никаких из действующих американских ограничений. Впрочем, и сами журналисты агентства также не торопятся делать однозначные выводы о том, нарушают ли тайваньские компании санкции США, так как они блокируют лишь экспорт американских технологий, а не запрещают вести любые дела с Huawei.