Тайваньские компании могли оказывать помощь Huawei в прорыве санкционной блокады

Тайваньские компании могли оказывать помощь Huawei в прорыве санкционной блокадыФормально нарушения санкций США не доказаны
Ряд тайваньских технологических компаний могли принять участие в создании инфраструктуры по производству чипов в южной части Китая для Huawei. О таких подозрениях стало известно 3 октября после публикации Bloomberg.
Журналисты СМИ вели в августе 2023 г. наблюдение за строительными площадками недалеко от города Шэньчжэнь, где находится штаб-квартира Huawei. В частности, они заметили на работниках одной из площадок находящейся под санкциями США компании Pengxiwei IC Manufacturing (PXW) защитные жилеты тайваньской компании Topco Scientific и ее дочки L&K Engineering.
PXW фигурировала в предыдущей публикации Bloomberg об обходе Huawei санкций США от 23 августа. Тогда сообщалось, что Huawei с конца 2022 г. на деньги, выделенные правительством КНР, якобы тайно финансируют несколько компаний по производству чипов (еще в списке значились Quindgao Si’En, Shenzhen Pensun Technology, SwaySure и Fujian Jinhua).
В Topco подтвердили, что она действительно представлена в КНР, но занимается там исключительно созданием системы фильтрации сточных вод, что не нарушает санкции. На заводе компании SwaySure, также якобы связанной с Huawei, были обнаружены представители «дочки» тайваньской United Integrated Services. В качестве доказательства якобы причастности четвертой тайваньской компании к успехам Huawei – Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co. – приводится сообщение на ее веб-сайте, что она выиграла контракты на создание систем химического снабжения для двух китайских производителей микросхем – Shenzhen Pensun и PXW.
Вскоре после уточнений журналистов информация об этом была удалена с сайта тайваньской компании. После появления упомянутой информации акции Cica-Huntek подешевели на 2,6%, а акции Topco и United Integrated закрылись снижением на 1,5% на торгах в Тайбэе.
Наконец, на одном из заводов PXW в августе был замечен грузовик-цистерна с логотипом французской Air Liquide, которая специализируется на технических газах. Там также заверили, что не нарушают своей деятельностью в Китае никаких из действующих американских ограничений. Впрочем, и сами журналисты агентства также не торопятся делать однозначные выводы о том, нарушают ли тайваньские компании санкции США, так как они блокируют лишь экспорт американских технологий, а не запрещают вести любые дела с Huawei.
Есть у такого тайваньско-китайского сотрудничества и политический антураж перед определяющими дальнейшее будущее острова выборами президента в январе 2024 г. Два основных претендента на пост – Уильям Лай от Демократической прогрессивной партии (ДПП), добивающейся полной независимости от КНР, и Хоу Юи от более склонного к компромиссу с Пекином Гоминьдана.
Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя расследование Bloomberg, заявила, что власти острова изучат деятельность этих четырех компаний в КНР. В 2022 г. Тайбэй обещал работать с США и другими своими союзниками, чтобы не допустить попадания в руки китайских военных самых современных технологий.
До этого в сентябре инженеры TechInsights по запросу Bloomberg разобрали флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro и изучили его компоненты. Главным выводом стало то, что компания научилась обходить действующие против нее с 2018 г. жесткие санкции США. В том числе и по этой причине минторг США сейчас пытается понять, каким образом Huawei продолжает свое развитие в сфере полупроводников.
Между двумя берегами Тайваньского пролива много лет сохраняются очень развитые торгово-экономические связи, даже несмотря на нынешнюю политическую напряженность, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Потому исключать то, что какие-то тайваньские предприниматели решились даже на подсанкционную деятельность в КНР, нельзя.
При этом эксперт допускает, что сама по себе публикация Bloomberg в условиях информационной войны вовсе не имела цели отобразить действительность. Нынешняя власть Тайваня (ДПП) стремится к независимости острова, но ей было бы довольно сложно как-либо убедить местный бизнес не сотрудничать с той или иной компанией КНР, заключает Карнеев.
Вполне возможно, что тайваньский и французский бизнес просто искал возможность заработать еще одним не запрещенным способом, говорит генеральный директор компании «Промобит» Максим Копосов. Все описанное в Bloomberg не нарушает никаких санкций, считает он.