Как Госдума утверждала министров в новое правительство

Как Госдума утверждала министров в новое правительствоНаименьшее количество голосов получили Силуанов, Котяков, Кравцов, Решетников, наибольшее – Алиханов
Заседание в нижней палате 14 мая длилось 10 часов без перерыва. Его итогом стало утверждение в должностях министров Антона Алиханова (промышленности и торговли), Антона Котякова (труда и социальной защиты), Сергея Цивилева (энергетики), Оксаны Лут (сельского хозяйства), Романа Старовойта (транспорта), Алексея Чекунова (по развитию Дальнего Востока и Арктики), Ирека Файзуллина (строительства и жилищно-коммунального хозяйства), Валерия Фалькова (науки и высшего образования), Михаила Дегтярёва (спорта), Сергея Кравцова (просвещения), Александра Козлова (природных ресурсов и экологии), Ольги Любимовой (культуры), Михаила Мурашко (здравоохранения), Максима Решетникова (экономического развития), Антона Силуанова (финансов), Максута Шадаева (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).
Сначала кандидата на пост представлял полпред правительства в Госдуме Александр Синенко. Каждый из них выступил с пятиминутным словом, а затем ответил на вопросы фракций: по три от каждой. Не ограничен был в продолжительности и количестве вопросов лишь спикер Госдумы.
Член президиума ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов ранее заявлял, что партия поддержит только четырех кандидатов – Алиханова, Лут, Старовойта и Чекунова. Коммунисты выступили против Силуанова и Решетникова. По остальным кандидатурам они воздержались. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, объявил, что фракция поддержит 13 министров и воздержится от голосования за кандидатуры Дегтярева, Кравцова и Файзуллина.
Первым представлял основные направления деятельности Минпромторга будущий глава ведомства, а пока еще губернатор Калининградской области Алиханов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Алиханов сначала занимал должность зампреда правительства Калининградской области, а затем главы региона. «С приходом Алиханова в Калининградскую область очень многое сделано, чтобы там ситуация поменялась в лучшую сторону», – сказал Володин. «Обычно у нас из Москвы едут работать губернаторами, но у него была возможность пройти этот сложный путь. Это было в 2015 г.», – сказал Володин (видимо, чтобы напомнить, что имел отношение к этому, поскольку в 2015 г. он был первым замруководителя администрации президента).
Алиханов пообещал, что приложит усилия для выполнения задач достижения технологического суверенитета, которые лягут в основу многих нацпроектов, – поскольку от этого зависит развитие «практически всех сфер нашей экономики». «Сейчас идет активное формирование ключевых проектов в сфере радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники, беспилотных авиасистем, новых технологий для энергетики, разных видов транспорта. У нас есть четкое понимание тех предложений, которые должны лечь в основу программных документов по этим отраслям», – сказал он. Алиханов также заявил, что особое внимание будет уделяться работе ОПК, чтобы обеспечивать запросы армии, авиации, флота, интересы гражданских секторов.
Не для всех министров слушания в Госдуме прошли столь же гладко. Вопросы у Володина возникли сразу к нескольким кандидатам, включая Кравцова. Председатель нижней палаты подверг критике цифровизацию в школах, отметив, что против ее навязывания выступают и родители. Кравцов, в свою очередь, заявил, что в общем образовании никогда не откажутся от традиционного процесса обучения, а искусственный интеллект никогда не заменит передачу ценностей. Володин же снова настаивал, что пандемия прошла, а цифровые средства коммуникации, которые использовались в ходе пандемии – тогда обоснованно, – не отменены. «У нас дальше цифровизация будет продолжаться или мы все‑таки найдем в себе силы, остановимся, признаем ошибки и сделаем все для того, чтобы был постоянный диалог – и возможность для этого была создана – учителя с родителем, учителя с ребенком?» – спросил у кандидата Володин.
Помимо этого он напомнил о нехватке молодых специалистов в школах. «По бумагам все хорошо», дефицита нет, потому что учителя ведут по два, по три предмета, а на деле качество снижается, посетовал спикер нижней палаты. «У нас хорошо то, что в школах пенсионеры остаются работать, учителя. А если они завтра уйдут, что будет?!» – восклицал он. Спикер нижней палаты поставил Кравцову ультиматум: либо, в случае утверждения кандидатуры, министр принимает наличие проблем и решает их вместе с Госдумой, либо будет «разговор с председателем правительства».
Как голосовали депутаты
Единогласно депутаты поддержали Алиханова (430 голосов), Лут (429) и Старовойта (429)
За Котякова проголосовали – 348, против – 27, воздержались – 55
За Цивилева проголосовали – 375, воздержались – 57
За Чекунова проголосовали – 428, воздержались – 1
За Файзуллина проголосовали – 353, воздержались – 53
За Фалькова проголосовали – 373, против – 2, воздержались – 80
За Дегтярева проголосовали – 350, воздержались – 79
За Кравцова проголосовали – 345, против – 9, воздержались – 71
За Козлова проголосовали – 349, против – 27, воздержались – 53
За Любимову проголосовали – 357, против – 61, воздержались – 13
За Мурашко проголосовали – 374, против – 3, воздержались – 54
За Решетникова проголосовали – 348, против – 82, воздержались – 1
За Силуанов проголосовали – 348, против – 84
За Шадаева проголосовали – 373, против – 1, воздержались – 57
Обсуждать дефицит – но медработников в регионах, а не искусственный интеллект, который «никогда не заменит врача», Володин призвал и кандидата на пост главы Минздрава Мурашко. Он напомнил, что в сельских районах, центральных региональных больницах кадровый дефицит достигает 80%. «Кому будет помогать искусственный интеллект. Кто там, с той стороны, будет? У нас педиатров не хватает, у нас не хватает узких специалистов», – возмутился Володин.
В Котякове спикеру нижней палаты не понравилась «расслабленность и неуверенность». «Нам хочется, чтобы министр был сильный и эффективный. Эффективный министр труда и социальной защиты – это значит решаются многие проблемы. Но созерцание, какая-то неуверенность – так нельзя. Описываете, а что предлагаете?» – спросил он Котякова. На контрасте с ним Володин похвалил Алиханова, который в своем выступлении продемонстрировал уверенность, а также понимание имеющихся проблем и первые шаги по их решению.
Кандидат в министры финансов Силуанов посвятил большую часть своего выступления предстоящей налоговой реформе. Прогрессивная шкала НДФЛ будет обсуждаться среди прочих при рассмотрении корректировок налоговой системы, сообщил он. По его словам, менять налогообложение фонда оплаты труда не следует, а вопрос более справедливого распределения нагрузки – решать другими инструментами: вычетами и субсидиями. В частности, для граждан, которым нужна господдержка, можно предоставлять налоговые вычеты – речь идет прежде всего о семьях с детьми. «Плюс к этому мы добавим и будем совершенствовать механизм субсидий, прямых средств из федерального бюджета, которые будут работать на поддержку наиболее нуждающихся категорий людей», – сказал Силуанов, добавив, что не следует менять систему оплаты НДФЛ по месту регистрации работодателя.
О необходимости изменения налоговой системы заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Мы понимаем, как вам непросто, нагрузка огромная. Мы вас поддержим и верим, что у вас все получится», – прокомментировал Володин выступление Силуанова. Спикер Госдумы назвал его профессионалом, «специалистом советской школы, с закалкой, которой не позавидуешь, потому что прошел все» и пожелал удачи на посту министра. В итоге Силуанов получил голосов в свою поддержку столько же, сколько и раскритикованный за неуверенность Котяков, – 348.
Единственные два кандидата, которым по предложению Володина не были заданы запланированные регламентом вопросы от фракций, – это Старовойт (губернатор Курской области) и Цивилев (губернатор Кузбасса). Объяснением такой «поблажки» стало то, что раз кандидаты эти работали «на земле», главами регионов, то можно обойтись и без уточнений. Правда, к тому времени – после выступления Решетникова – депутаты решили ускориться. Заседание должно было закончиться через восемь часов после начала (к 17.00).
Пресс-секретарь президента анонсировал журналистам, что члены нового правительства должны встретиться с президентом. Видимо, это произойдет после утверждения и подписания указов президента о назначении вице-премьеров и министров на свои посты.