Как Госдума утверждала министров в новое правительство

Не для всех министров слушания в Госдуме прошли столь же гладко. Вопросы у Володина возникли сразу к нескольким кандидатам, включая Кравцова. Председатель нижней палаты подверг критике цифровизацию в школах, отметив, что против ее навязывания выступают и родители. Кравцов, в свою очередь, заявил, что в общем образовании никогда не откажутся от традиционного процесса обучения, а искусственный интеллект никогда не заменит передачу ценностей. Володин же снова настаивал, что пандемия прошла, а цифровые средства коммуникации, которые использовались в ходе пандемии – тогда обоснованно, – не отменены. «У нас дальше цифровизация будет продолжаться или мы все‑таки найдем в себе силы, остановимся, признаем ошибки и сделаем все для того, чтобы был постоянный диалог – и возможность для этого была создана – учителя с родителем, учителя с ребенком?» – спросил у кандидата Володин.