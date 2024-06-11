Вслед за Турчаком на Алтай переедет несколько видных единороссов

Вслед за Турчаком на Алтай переедет несколько видных единороссовНекоторые раздумывают над предложением поработать на региональном уровне
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак прибыл в регион. Вместе с ним в регион из «Единой России» переедут первый заместитель руководителя центрального исполкома партии Максим Жаворонков и глава аппарата Турчака Оксана Ширан. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в «Единой России». Кроме того, были сделаны предложения еще нескольким единороссам и сейчас они размышляют над тем, переезжать ли им на Алтай, говорят источники «Ведомостей».
Жаворонков и Ширан работали с Турчаком, когда он руководил Псковской областью с 2009 по 2017 г. Жаворонков был замгубернатора – руководителем аппарата администрации региона, а Ширан занималась информационной политикой в администрации области на разных должностях, а затем стала пресс-секретарем губернатора.
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 10 июня представил Турчака в качестве врио главы региона депутатам государственного собрания Алтая, руководителям региональных органов исполнительной власти, муниципалам и общественникам. Серышев заявил о «высоком профессионализме, умении глубоко погружаться в региональные проблемы, энергии и чувстве ответственности Турчака». Он также отметил, что в заслугах ушедшего с поста главы Олега Хорохордина «формирование благоприятного климата в регионе».
Турчак пообещал на этой встрече раскрыть богатый потенциал региона, а Хорохордин попросил собравшихся поддержать Турчака на выборах главы Алтая. После этого состоялась отдельная встреча Серышева с Турчаком и Хорохординым.
Турчак в своем Telegram-канале написал, что он с 11 июня начинает поездки «по территориям», первой будет Горно-Алтайск, где планирует встречаться с людьми. Он поблагодарил Хорохордина за работу в прошлые годы: «Объем экономики вырос почти в полтора раза, собственные доходы региона – почти в два с половиной. Построены и отремонтированы десятки новых детских садов, школ, учреждений здравоохранения. Безусловно, есть задачи, которые по ряду причин не удалось решить, но фундамент создан прочный. Будем вместе работать над тем, чтобы приумножить все достижения».
Врио главы региона также пообещал сформировать «народную программу» развития Республики Алтай (по аналогии с «народной программой» «Единой России». – «Ведомости»). Он провел встречу с журналистами региона, на которой заявил, что разговоров об объединении Республики Алтай и Алтайского края «быть не может и не должно». Кроме того, Турчак встретился с руководителями районов. Также врио главы Алтая принял участие в форуме первичных отделений «Единой России», где его кандидатуру выдвинули на праймериз – вместе с сенатором Татьяной Гигель и депутатом госсобрания Айдаром Мызиным. Региональная конференция для голосования соберется 12 июня.
«Когда руководитель подбирает команду, то он исходит из видения поставленных задач и собственных оценок личных и деловых качеств людей, вместе с которыми ему предстоит работать над достижением намеченных целей. Поэтому наверняка с Турчаком будут на Алтае в команде и те, кто с ним работал еще в Псковской области, и в партийном аппарате «Единой России», и, конечно же, представители региона», – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, на первом этапе Турчаку нужно будет принять дела, оценить ситуацию и подготовить план развития региона, который должен будет стать основой его программы на губернаторских выборах.