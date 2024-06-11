Вслед за Турчаком на Алтай переедет несколько видных единороссов

«Когда руководитель подбирает команду, то он исходит из видения поставленных задач и собственных оценок личных и деловых качеств людей, вместе с которыми ему предстоит работать над достижением намеченных целей. Поэтому наверняка с Турчаком будут на Алтае в команде и те, кто с ним работал еще в Псковской области, и в партийном аппарате «Единой России», и, конечно же, представители региона», – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, на первом этапе Турчаку нужно будет принять дела, оценить ситуацию и подготовить план развития региона, который должен будет стать основой его программы на губернаторских выборах.