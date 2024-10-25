Путин включил Жогу в состав Совбеза России

Путин включил Жогу в состав Совбеза РоссииОн был назначен полпредом президента в УрФО в начале октября
Президент России Владимир Путин включил своего полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совбеза России, следует из соответствующего указа. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности РФ Жогу А. В. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.
Жога включен в состав Совбеза в связи с занимаемой должностью – 2 октября Путин назначил его своим полномочным представителем в УрФО. С ноября 2020 г. пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности, а 25 сентября партия сообщила, что он избран первым вице-спикером Совета Федерации.
После назначения Жоги на должность президент отметил, что тот многое сделал для Донбасса и для России в целом. Путин назвал позицию полпреда главы государства в УрФО большой и важной работой.
4 октября Якушев представил своего преемника Жогу в Екатеринбурге. Новый полпред президента тогда заявил, что его задача состоит в сохранении и приумножении благосостояния и благополучия УрФО, а также в его развитии. По его словам, на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.
Артем Жога родился 18 января 1975 г. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона. В этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. В сентябре 2023 г. он стал депутатом народного совета Донецкой народной республики (ДНР). Жога является участником президентской образовательной программы «Время героев». Она направлена на переподготовку участников спецоперации на Украине.