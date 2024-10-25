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Путин включил Жогу в состав Совбеза России

Он был назначен полпредом президента в УрФО в начале октября
Екатерина Дорофеева
Антон Буценко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил своего полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совбеза России, следует из соответствующего указа. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности РФ Жогу А. В. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.

Жога включен в состав Совбеза в связи с занимаемой должностью – 2 октября Путин назначил его своим полномочным представителем в УрФО. С ноября 2020 г. пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности, а 25 сентября партия сообщила, что он избран первым вице-спикером Совета Федерации.

После назначения Жоги на должность президент отметил, что тот многое сделал для Донбасса и для России в целом. Путин назвал позицию полпреда главы государства в УрФО большой и важной работой.

4 октября Якушев представил своего преемника Жогу в Екатеринбурге. Новый полпред президента тогда заявил, что его задача состоит в сохранении и приумножении благосостояния и благополучия УрФО, а также в его развитии. По его словам, на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.

Артем Жога родился 18 января 1975 г. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона. В этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. В сентябре 2023 г. он стал депутатом народного совета Донецкой народной республики (ДНР). Жога является участником президентской образовательной программы «Время героев». Она направлена на переподготовку участников спецоперации на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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