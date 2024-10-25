Путин включил Жогу в состав Совбеза России

Артем Жога родился 18 января 1975 г. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона. В этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. В сентябре 2023 г. он стал депутатом народного совета Донецкой народной республики (ДНР). Жога является участником президентской образовательной программы «Время героев». Она направлена на переподготовку участников спецоперации на Украине.