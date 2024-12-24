Начались переговоры Путина и Рахмона

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, анонсируя встречу, сообщал, что в ходе беседы лидеры двух государств планируют рассмотреть ключевые аспекты двусторонних отношений – в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обмен мнениями по актуальным региональным вопросам и обсуждение председательства России в СНГ в 2024 г., с учетом того факта, что в 2025 г. там председательствовать будет Таджикистан. По словам Ушакова, будут обсуждаться и «острые вопросы в миграционной области». Он отметил, что Путин и Рахмон встречаются один на один для обсуждения двусторонних отношений и региональной проблематики, в первую очередь всего Афганистана.