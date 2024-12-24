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Начались переговоры Путина и Рахмона

Ушаков говорил, что лидеры двух стран обсудят связанные с миграцией «острые вопросы»
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который находится в РФ с рабочим визитом, начались в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что рад приветствовать Рахмона в Петербурге, и заявил, что отношения двух стран являются очень конструктивными и развиваются хорошими темпами. По его словам, Таджикистан является надежным союзником России и экономически хорошим партнером: РФ занимает первое место среди торгово-экономических партнеров республики, второе место по объему инвестиций.

Президент РФ отметил, что российские власти придают большое значение межрегиональному сотрудничеству, обратив внимание на то, что многие регионы Таджикистана и России имеют между собой прямые отношения, что «вносит существенный вклад в развитие наших двусторонних связей».

«Развивается гуманитарное направление, и здесь обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в РФ – 1000 человек», – сказал глава российского государства, отметив, что квота постоянно увеличивается и вырастет в ближайшее время.

Российский лидер также упомянул, что по инициативе Рахмона в Таджикистане открылось несколько школ с изучением русского языка.

«В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество, причем именно как с ближайшим нашим союзником, очень доверительно и конструктивно», – добавил Путин.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, анонсируя встречу, сообщал, что в ходе беседы лидеры двух государств планируют рассмотреть ключевые аспекты двусторонних отношений – в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обмен мнениями по актуальным региональным вопросам и обсуждение председательства России в СНГ в 2024 г., с учетом того факта, что в 2025 г. там председательствовать будет Таджикистан. По словам Ушакова, будут обсуждаться и «острые вопросы в миграционной области». Он отметил, что Путин и Рахмон встречаются один на один для обсуждения двусторонних отношений и региональной проблематики, в первую очередь всего Афганистана.

25 декабря планируется проведение традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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