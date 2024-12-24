Начались переговоры Путина и Рахмона

Начались переговоры Путина и РахмонаУшаков говорил, что лидеры двух стран обсудят связанные с миграцией «острые вопросы»
Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который находится в РФ с рабочим визитом, начались в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин отметил, что рад приветствовать Рахмона в Петербурге, и заявил, что отношения двух стран являются очень конструктивными и развиваются хорошими темпами. По его словам, Таджикистан является надежным союзником России и экономически хорошим партнером: РФ занимает первое место среди торгово-экономических партнеров республики, второе место по объему инвестиций.
Президент РФ отметил, что российские власти придают большое значение межрегиональному сотрудничеству, обратив внимание на то, что многие регионы Таджикистана и России имеют между собой прямые отношения, что «вносит существенный вклад в развитие наших двусторонних связей».
«Развивается гуманитарное направление, и здесь обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в РФ – 1000 человек», – сказал глава российского государства, отметив, что квота постоянно увеличивается и вырастет в ближайшее время.
Российский лидер также упомянул, что по инициативе Рахмона в Таджикистане открылось несколько школ с изучением русского языка.
«В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество, причем именно как с ближайшим нашим союзником, очень доверительно и конструктивно», – добавил Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, анонсируя встречу, сообщал, что в ходе беседы лидеры двух государств планируют рассмотреть ключевые аспекты двусторонних отношений – в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обмен мнениями по актуальным региональным вопросам и обсуждение председательства России в СНГ в 2024 г., с учетом того факта, что в 2025 г. там председательствовать будет Таджикистан. По словам Ушакова, будут обсуждаться и «острые вопросы в миграционной области». Он отметил, что Путин и Рахмон встречаются один на один для обсуждения двусторонних отношений и региональной проблематики, в первую очередь всего Афганистана.
25 декабря планируется проведение традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ.