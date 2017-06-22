Путин и Медведев возложили венки к могиле Неизвестного солдата
Сильный ливень не помешал церемонии
Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев в День памяти и скорби приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, сообщает «Интерфакс»
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Во время церемонии пошел сильный дождь
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С президентом и премьером были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены правительства, парламентарии, ветераны
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Собравшиеся почтили память погибших на войне минутой молчания
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В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, был объявлен Днем памяти и скорби
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В этот день на территории России приспускаются государственные флаги
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