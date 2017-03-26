На востоке Украины упал военный вертолет: есть жертвы

Днем 26 марта под Краматорском упал военный вертолет Ми-2 сил антитерорристической операции (АТО). Это сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-центр штаба АТО. По предварительной версии, вертолет упал, налетев на линию электропередачи.

Пресс-служба минобороны Украины сообщила о гибели экипажа. Пресс-секретарь ведомства по вопросам АТО Александр Мотузяник в эфире «112 Украина» уточнил, что, вероятно, погибли три члена экипажа и два пассажира. Крушение произошло около 15.00 по местному времени.

На место выехали спасатели и офицеры штаба АТО, передает УНИАН.