Правительство ввело ограничения ради снижения числа ДТП с начинающими водителями

Правительство ввело ограничения в отношении начинающих водителей, срок стажа которых составляет менее двух лет. Такое постановление от 24 марта 27 марта опубликовано на сайте кабмина. Ограничения касаются «возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».

Также начинающим водителям будут запрещать управлять транспортными средствами без обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель». Нарушение этого запрета будет приводить к привлечению к административной ответственности.

Цель введенных ограничений – снизить уровень аварийности с участием начинающих водителей.