Верховный суд разрешил перевозить детей в машинах без автокресел

Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресла, но обязательно пристегнутыми ремнями безопасности и с применением альтернативных спецсредств. Это сообщает РАПСИ. Это решение судья Владимир Меркулов принял по иску водителя из Екатеринбурга, которого в мае 2010 г. оштрафовали на 3000 руб. за перевозку ребенка без автокресла. Он использовал универсальное детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности и доказывал, что имеет право так перевозить своего ребенка. В ГАИ, Верх-Исетском суде Екатеринбурга и Свердловском областном суде его позицию не поддержали.

Судья Верховного суда согласился, что детское удерживающее устройство соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а следовательно, может использоваться для перевозки детей. ВС отменил постановление о привлечении истца к административной ответственности, а также решения судов о штрафе. В связи с отсутствием состава правонарушения административное дело в отношении водителя прекращено.