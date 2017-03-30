Рособрнадзор запретил трем государственным вузам зачислять студентов

Рособрнадзор запретил двум государственным университетам и одному институту зачислять студентов. Речь идет о таких учебных заведениях, как Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого Рособрнадзор приостановил действие лицензии Санкт-Петербургского института гуманитарного образования и Кисловодского института экономики и права.

Без аккредитации остался и московский филиал Российской международной академии туризма по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм».

«Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия госаккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах России по призыву», - пояснили в ведомстве.