СКР возбудил уголовное дело по факту перестрелки на АЗС в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК по факту перестрелки на автозаправке в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Как установило следствие, 10 апреля приблизительно в полдень в правоохранительные органы Домодедовского района поступила информация о том, что на 43 км трассы «Дон» (М4) на АЗС произошла стрельба. «Неизвестные произвели множественные выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия по группе мужчин», - говорится в пресс-релизе. В результате перестрелки мужчина 34 лет погиб на месте происшествия. Трое других мужчин были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

«Следственным отделом по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов)», - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, предприняты меры для розыска и установления лиц, причастных к совершению преступления.

В свою очередь главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил , что в больницу были доставлены четверо пострадавших, «один из них скончался в машине скорой помощи».