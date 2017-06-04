Число пострадавших в результате давки в Турине превысило 1500

По последним данным, в давке, которая произошла в фан-зоне во время финала Лиги чемпионов в Турине, пострадали 1527 человек, в том числе один ребенок, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Тысячи человек собрались на площади Сан-Карло, чтобы посмотреть на больших экранах финальный матч между «Ювентусом» (Турин) и «Реалом» (Мадрид).

Прокуратура Турина начала расследование инцидента, чтобы разобраться в причинах произошедшего. По одной из версий, паника и давка начались после взрыва петард, по другой — из-за падения металлического ограждения.