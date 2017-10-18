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Реабилитационный центр, в котором лечился Марьянов, работает без лицензии

В Росздравнадзоре рассказали, что реабилитационный центр «Феникс», в котором, по информации СМИ, проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, не имеет медицинской лицензии, передает «РИА Новости».

«В нашем реестре нет информации, то есть они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности», — пояснили в пресс-службе ведомства. Центр имеет лицензию только на оказание социальной помощи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер лечился от алкоголизма в подмосковном медицинском центре. Агент Марьянова говорила, что в центре он проходил лечение из-за проблем со спиной.

Марьянов скончался три дня назад. Ему было 47 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.