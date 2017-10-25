«Фонтанка» сообщила о самых масштабных обысках года в Петербурге
В Петербурге 25 октября по 35 адресам начались обыски по делу об ущербе на 4 млрд руб. «Фонтанка.ру» назвала это самой масштабной серией обысков за год. В следственных действиях, которые проходят в офисах и жилых квартирах, участвуют около полутора сотен оперативников экономической полиции, регионального УФСБ, следователей. Помогает им СОБР Росгвардии. Издание сообщает о задержании двух десятков фигурантов.
Обыски «Фонтанка» связывает с ранее возбужденными тремя уголовными делами о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, расследуемые хищения совершались на протяжении четырех лет. В схеме участвовали некоторые саморегулируемые строительные организации (СРО). СРО объединяет предпринимателей из одной отрасли или схожих отраслей для решения проблем стандартов качества, ведения бизнеса, обсуждения законопроектов.
Обыски прошли в офисах СРО «Стандарт изыскания», СРО «Строительный ресурс», СРО «Стандарт проект», пишет издание. Также следственные действия прошли в отделении «Банка Открытие» по адресу Невский проспект, 26, и Росдорбанка на улице Мичуринской. В банках следователей интересовали документы по сделкам нескольких конкретных организаций, заподозренных в хищениях, к самим кредитным организациям вопросов нет.