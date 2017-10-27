Премьер Испании обещал восстановить законность в Каталонии после объявления независимости

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ФАС разрешит сделку Schlumberger и EDC после минимизации рисков для государства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не разрешит Schlumberger купить 51% акций российской Eurasia Drilling (EDC), пока риски для государства и бюджета не будут минимальны. Как передает ТАСС, это заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. «Мы готовы обсуждать любые варианты. Продолжаем работу и с Schlumberger, и с РФПИ, и с различными другими компаниями. Это вопрос политический, вопрос безопасности государства», - сказал он.

По словам чиновника, «все, что связано с бурением, с доходами от нефтепромысла», составляет больше половины федерального бюджета, «поэтому ни одно государство мира не поставит под риск всю государственную стабильность ради какой-то одной сделки».

Артемьев отметил, что инвестиции с Востока для России сейчас представляют меньше риска, чем инвестици с Запада. ТАСС напомнил, что на акции EDC есть и заявка от консорциума РФПИ с ближневосточными и китайскими инвесторами. «Но, тем не менее, если будут предоставлены хорошие гарантии, то можно и с Запада», - добавил он.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов. Ранее Артемьев говорил, что Schlumberger должна предоставить доказательства того, что санкции США не окажут влияния на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

Schlumberger и EDC договорились о сделке в июле 2017 г.