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Венгрия наложила вето на созыв саммита Украина — НАТО

Власти Венгрии заблокировали созыв саммита Украина — НАТО, который планировалось провести в октябре этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия не может поддержать стремление Украины к интеграции, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — пояснил он. Сийярто также добавил, что Будапешт выступает против принято на Украине закон об образовании. по его мнению, этот закон нарушает права национальных меньшинств страны.

Сийярто отметил, что после одобрения украинскими депутатами законопроекта об образовании, Венгрия обещала использовать все возможные дипломатические инструменты для того, чтобы Киев отметил данный закон. Сийярто назвал реформу образования на Украине «ударом в спину».

Министр также напомнил, что Рада в ближайшее время должна рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут «угрожать закарпатской венгерской общине».