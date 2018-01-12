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Водитель въехавшего в переход автобуса отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы сегодня отказался заключать под стражу Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве. «Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (...) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 г.», - говорится в постановлении судьи Артура Карпова.

По решению суда отбывать домашний арест Тихонов будет в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области. Ему запрещено покидать указанное помещение без разрешения следователя, общаться с иными лицами, кроме установленных законом, использовать средства связи и делать заявления об обстоятельствах уголовного дела через СМИ.

Сам мужчина заявил в суде, что «рассказал следователям, как все было на самом деле». «ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Я никуда не могу скрыться и не скрывался. Ваша честь, прошу не лишать меня свободы», - обратился к суду Тихонов. Однако следствие полагает, что водитель Тихонов скрывает истинные причины произошедшего. Поэтому следователь в суде просил заключить обвиняемого под стражу.

Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие считает, что мужчина в нарушение правил дорожного движения допустил выезд автобуса на тротуар и не принял мер к его остановке.

25 декабря прошлого года в Москве в районе станции метро «Славянский бульвар» стоявший на остановке транспорта автобус рейсом до Сколково выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и съехал в подземный переход. В аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные телесные повреждения. Сам Тихонов был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Автобус въехал в подземный переход