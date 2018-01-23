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Три офиса «Яндекса» эвакуировали после звонка об угрозе взрыва

В Москве после анонимного звонка о минировании эвакуировали сотрудников штаб-квартиры «Яндекса» на улице Льва Толстого. Об этом сообщил PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков.

«Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы», - написал он в Facebook.

По его словам, также эвакуированы региональные офисы компании, расположенные в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Информацию о минировании проверяют специальные службы, отметил Манджиков. Сотрудникам компании, по его словам, предложили поехать домой и работать удаленно.

21 сентября 2017 г. после визита президента России Владимира Путина в штаб-квартиру «Яндекса» сотрудников компании также эвакуировали из-за угрозы минирования. Неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва. На тот момент в здании находились более 1900 человек. Манджиков тогда объяснил эвакуацию сотрудников тем, что сработала система пожарной сигнализации.

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