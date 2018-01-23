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Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии

Ведомости
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Турецкий и российский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии, передает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на источники.

По его информации, лидеры обменялись мнениями по поводу турецкой операции «Оливковая ветвь», которая началась на севере Сирии, вблизи Африна.

Путин и Эрдоган обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили «решимость предпринять совместные усилия для успешного открытия конгресса национального диалога по Сирии в Сочи».

«Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

22 января сообщалось, что Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи.

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Экономика
Новости

Орешкин допустил возможность резкого ускорения экономики России через «пару лет»

Ведомости
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Через два года Россия способна выйти на экономические темпы роста в 3-3,5%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, 3-3,5% [роста ВВП в год] - это тот уровень, на котором мы должны быть», - сказал Орешкин на деловом завтраке «ВТБ Капитала» в рамках Давосского экономического форума.

На вопрос ведущего, когда такие темпы могут быть достигнуты, Орешкин ответил, что это возможно «через пару лет».

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2018 г. вырастет на 2%, действующий прогноз на 2019-2020 гг. предполагает темпы роста на уровне 2,2% и 2,3%. По предварительным данным, в 2017 г. ВВП страны увеличился на 1,4-1,8%.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2014 г. поставил перед правительством задачу выйти на рубеже 2019-2020 гг. на опережающие мировые темпы экономического роста. По прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика в 2018 и 2019 г. будет расти на 3,9% в год.

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Финансы
Новости

Костин выразил беспокойство из-за возможного усиления санкций против ВТБ

Ведомости
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Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что не беспокоится по поводу возможных персональных санкций, но опасается усиления давления на банк.

«Я не беспокоюсь о себе лично, но о банке - да», - сказал Костин на деловом завтраке «ВТБ капитала» в рамках международного Давосского форума (цитата по ТАСС).

В интервью Reuters Костин назвал достаточно большой вероятность того, что американские власти включат его фамилию в «кремлевский доклад».

До 29 января минфин США представит конгрессу список лиц, приближенных к руководству России, в отношении которых могут быть применены или расширены санкции.

«Что значат индивидуальные санкции? Запрет на въезд? Жалко, я езжу иногда в Америку, на встречи МВФ. Счета? Это наименьшее зло. Слава Богу, есть ВТБ, где можно деньги хранить», - прокомментировал Костин возможность попадания в список.

Согласно принятому летом 2017 г. новому американскому санкционному пакету против России, ограничительные меры, вплоть до блокировки активов в США и запрете на операции в долларах, могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных российских оборонных холдингов.

Сейчас ВТБ находится под американскими и европейскими санкциями, введенными в 2014 г., в рамках которых банк ограничен в доступе к рынку капитала.

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Бизнес
Новости

Крупнейший ритейлер России подал ходатайство в ФАС о покупке магазинов в Башкортостане

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group подал ходатайство в ФАС о покупке магазинов в Башкортостане. Об этом говорится на сайте компании.

В частности, X5 хочет купить 100 магазинов компании «Уфимский гастроном» в различных населенных пунктах Башкортостана. Из них 38 расположены в Уфе. X5 планирует переименовать эти магазины в «Пятерочку». Дальнейшие шаги компании будут зависеть от ответа ФАС, уточняется в сообщении.

Один из главных конкурентов X5 - «Магнит» - обсуждал покупку площадей крупных сибирских магазинов «Красный Яр» и «Батон» в прошлом году. Но владелец передумал их продавать.

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Бизнес
Новости

Сечин попросил Путина перенести уплату акцизов с НПЗ на заправки

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина перенести уплату акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС, сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего письма от 29 ноября.

Подлинность письма изданию подтвердил федеральный чиновник. На письме стоит резолюция Путина, согласно которой министры энергетики и финансов должны «доложить согласованную позицию». Представитель «Роснефти» и пресс-секретарь президента не ответили на запросы.

Налоговые маневры 2013-2016 гг. ударили по перерабатывающей отрасли, и отсутствие стимулов для эффективности этого бизнеса стало одним из ключевых факторов, которые давят на котировки «Роснефти», указывает в письме Сечин. Он просит синхронизировать принятие нового налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, который должен появиться с 2019 г., с поддержкой нефтепереработки.

Действующая налоговая система «препятствует завершению программы модернизации заводов «Роснефти» и создает «системные риски в области стабильного обеспечения нефтепродуктами российских потребителей, включая наиболее уязвимые с точки зрения логистики регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока», пишет Сечин.

Сейчас акцизы на реализуемое в стране топливо платят НПЗ. Если инициатива будет поддержана, уплачиваемые «Роснефтью» налоги на реализуемое оптом топливо будут платить покупатели — владельцы независимых АЗС, объясняет аналитик АКРА Василий Танурков. По его подсчетам, нефтяная компания сможет за счет этого сэкономить 140 млрд руб.

При этом «Роснефть» вряд ли сохранит оптовые цены для АЗС, которым придется повышать стоимость бензина для автомобилистов на 9–10 руб. за литр, или же начнутся массовые банкротства, отмечает Танурков, оговариваясь, что это нереалистичный сценарий.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что «Роснефть» теоретически может снизить оптовые цены для АЗС, но не на размер акциза, а, например, на 80%, увеличив тем самым маржу своих заводов. Но даже это при неизменных розничных ценах может спровоцировать банкротства частных АЗС, которые и сейчас работают с маржой всего около 10% и на одном литре бензина зарабатывают примерно 3–5 руб., говорит Танурков. В результате АЗС фактически будут оплачивать модернизацию НПЗ, заключает эксперт. С ним соглашается федеральный чиновник, знакомый с текстом письма Сечина: «У заводов вырастет оборотный капитал, а у компании не будет болеть голова, как максимально переложить рост акцизов в конечную стоимость топлива».

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, перенос уплаты акцизов на АЗС приведет к проблемам с пополнением бюджета и дорожных фондов. Он напомнил, как власти отказались от этой идеи в начале 2000-х гг., поскольку АЗС уходили от уплаты налогов. Администрировать 28 заводов или 20 000 заправок — это огромная разница, объясняет он.

В Минфине изданию сообщили, что выступают против предложения «Роснефти». Около 30% нефтепродуктов не реализуется через розницу, а отсутствие контроля за движением нефтепродуктов, продаваемых без акцизов оптом, неизбежно приведет к увеличению нелегального оборота, пояснил представитель ведомства.

В марте 2016 г. представители крупнейших российских нефтяных компаний обращались к Путину с аналогичным предложением о переносе уплаты акцизов с НПЗ на АЗС, сообщал «Интерфакс».

В 2017 г. рост цен на бензин составил 7,3% при инфляции 2,5%. В 2016 г. цена выросла на 3,8% при инфляции в 5,4%. Федеральная антимонопольная служба во вторник сообщила, что 65% в цене литра бензина приходится на налоги. С начала года акцизы на топливо были проиндексированы, они также будут увеличены в 2019 и 2020 гг.

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Авто
Новости

Количество выданных автокредитов в России выросло на треть за прошлый год

Ведомости
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По итогам 2017 г. количество автомобилей, проданных в кредит, выросло на 29,2% до 713 600. Это следует из совместного сообщения «Автостата» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В прошлом году каждый второй автомобиль в России купили с привлечением кредитных средств, приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина. Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню докризисного 2014 г., добавляет он: «Восстановление автокредитования оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи».

При этом рынок легковых автомобилей в 2017 г. вырос на 16,3% год к году до 1,4 млн.

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Политика
Новости

Трамп обвинил Samsung в пропаже переписки сотрудников ФБР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп обвинил южнокорейскую корпорацию Samsung в причастности к пропаже сообщений из переписки высокопоставленного сотрудника ФБР Питера Стржока и юриста спецслужбы Лизы Пейдж, которые были отстранены от работы спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы.

«Где 50 000 важных текстовых сообщений между любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Виноваты Samsung!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

ФБР не смогла сохранить переписку между Стржоком и Пейдж из-за сбоя программного обеспечения на некоторых телефонах Samsung, пишет The Hill.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что после президентской кампании 2016 г. в минюсте США и ФБР могло существовать направленное против Трампа «секретное сообщество», в котором участвовали Стржок и Пейдж. По словам конгрессменов Джона Ратклиффа и Трей Гоуди, об этом говорилось в переписке Мюллера с этими сотрудниками ФБР.

Стржок и Пейдж работали в команде Мюллера, занимающейся расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы. В личной переписке в предвыборный период 2015-2016 гг. агенты называли будущего президента США идиотом. После того как прокурор узнал о содержании их разговоров, Стржока отстранили от работы. Пейдж к тому времени уволилась сама.

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Политика
Новости

МОК напомнил о запрете проносить флаги России на трибуны Олимпиады-2018

Ведомости
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На трибуны Олимпиады запрещается проносить флаги государств, не участвующих в Играх, следует из опубликованного Международным олимпийским комитетом (МОК) перечня. Российские флаги запрещено проносить не только на соревнования, но и на тренировочные базы.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане это правило коснется российских болельщиков, поскольку национальная сборная страны не была допущена до Игр.

По решению МОК, российские спортсмены, не замеченные в нарушении антидопинговых правил, смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом в статусе «спортсменов - олимпийцев из России», а не представителей сборной.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Zasport показала эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев

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Бизнес
Новости

РБК узнал о поддержке Путиным идеи передать «Росатому» утилизацию опасных отходов

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поддержал идею Минприроды о том, чтобы назначить «Росатом» федеральным оператором по утилизации опасных отходов первого и второго класса опасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, на котором стоит резолюция президента «Согласен». Резолюция, по данным издания, датирована 2 ноября 2017 г.

Бизнес по утилизации опасных отходов может достигать 76 млрд руб. в год, если опираться на расценки небольших компаний (500 000 руб. за 1 т отходов первого класса и 170 000 руб. за 1 т отходов второго класса), отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Эти цены завышены в расчете на мелкую партию, уточняет он.

В письме идет речь об опасных промышленных отходах с вредным воздействием на окружающую среду, а также неисправных бытовых предметах, включая ртутные лампы, градусники, аккумуляторные батареи, поясняет руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов. Сейчас их утилизацией занимаются отдельные предприятия. Ежегодно в России образуется около 400 000 т опасных отходов первого и второго класса, но современной инфраструктуры для их хранения и переработки нет, следует из письма Донского.

Донской аргументирует свое предложение тем, что у «Росатома» есть «успешный опыт реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами». Госкорпорации предлагается также передать промышленные объекты по уничтожению химоружия для перепрофилирования их в межрегиональные центры по обращению с опасными промышленными отходами. Решения должны быть приняты до ноября 2018 г., следует из письма.

«Росатом» совместно с Минпромторгом подготовил проект изменений в закон «Об отходах производства и потребления», в котором речь идет об операторе утилизации. У Минприроды есть замечания к проекту, говорит источник в министерстве: радиоактивные отходы, которые тоже относятся к первому классу опасности, должны захораниваться, а не утилизироваться. Сейчас их изоляцией занимается ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», входящее в госкорпорацию «Росатом». В его хранилищах содержится 438 200 куб. м радиоактивных отходов.

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Финансы
Новости

Предправления «Открытия» рассказал о «слабых звеньях» среди топ-50 банков

Ведомости
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Среди крупнейших 50 российских банков есть «слабые звенья», заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«С точки зрения здоровья отдельных игроков после трех начавшихся крупных санаций в топ-15 «не жильцов» практически не осталось. Но слабые звенья в топ-50 еще есть. И это естественно», сказал он.

По словам Задорнова, экономика России «диктует консолидацию финсектора». «Топ-200 российских банков закрывают 90% потребностей с точки зрения размещения средств населения, предприятий, активов, а также с точки зрения привлеченных средств с международных финансовых рынков», отмечает он.

В условиях сжатия рынка уход банков, не готовых перестраивать свои бизнес-модели, неизбежен, полагает Задорнов. Бизнес-модели попавших под санацию «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка «объединила большая доля кредитов и сделок, связанных с бизнесом основных акционеров», привел пример банкир.

«Сколько банков останется в России через 3-4 года — неизвестно, да и не стоит мерить рынок с помощью этого показателя», заключил он.

По состоянию на 22 января в России функционировало 515 кредитных организаций.

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Политика
Новости

Порошенко и Волкер обсудили вопрос о миссии ООН в Донбассе

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко и спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер по итогам встречи в Киеве высказали обеспокоенность из-за «отсутствия прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей в сфере безопасности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Москва должна, наконец, продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы», - отмечается в сообщении.

Порошенко и Волкер также назвали «абсолютными приоритетами» «консолидацию режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил, что Москва готова обсуждать инициативу о вводе миротворцев в Донбасс, но только в контексте минских договоренностей. По их условиям, сначала необходимо провести амнистию, затем ввести в действие уже принятый закон об особом статусе Донбасса и включить его положения в конституцию Украины и после этого провести выборы. Именно эта очередность должна гарантировать безопасность жителям Донбасса. «Но когда нам говорят, что они (миротворцы) все это сделают – проведут амнистию, дадут особый статус и организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там «заказывали бал», – это не пройдет. Это «красная линия», – подчеркнул Лавров.

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Политика
Новости

ПАСЕ призвала Россию отказаться от военной поддержки Донбасса

Ведомости
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине». В документе, в частности, Россию настоятельно призывают «прекратить всякую финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях». ПАСЕ требует от Москвы выполнить и предыдущие свои рекомендации - «о прекращении военной агрессии против Украины и восстановлении ее территориальной целостности».

Представители ПАСЕ требуют отказаться от признания паспортов и любых других документов, «подтверждающих имущественные права, выданные на территориях, контролируемых незаконными вооруженными группами Донецкой и Луганской областей». Ассамблея призывает Москву «использовать свое влияние на вооруженные группы», контролирующие эти территории, и призвать их к освобождению всех захваченных.

Россию также призывают «прекратить политику смещения демографического состава населения аннексированного Крыма путем перемещения своего собственного населения с российской территории на полуостров», «отказаться от насильственного выпуска российских паспортов для граждан Украины», проживающих в Крыму, и остановить «насильственную депортацию» с полуострова украинских граждан без российских паспортов.

Помимо этого, в резолюции предлагается открыть новые контрольно-пропускные пункты, в частности в поселении Золотое Луганской области.

В 2014 г. из-за ситуации на Украине делегация России в ПАСЕ лишилась своих основных прав, в том числе права участвовать в голосовании. В ответ российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи. В конце июня 2017 г. Москва решила приостановить уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации в ПАСЕ.

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Политика
Новости

США раскритиковали инициативу России о новом механизме расследования химатак в Сирии

Ведомости
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Вашингтон не поддержит инициативу России о создании независимого механизма ООН для расследования химических атак в Сирии, заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли. Текст ее выступления опубликован на сайте миссии.

«Мы не собираемся принимать ни одно российское предложение, которое подрывает нашу способность достичь истины или политизирует то, что должно быть независимым и беспристрастным», - заявила Хейли. Она напомнила, что Россия трижды использовала свое право вето «для уничтожения» существовавшего с 2015 г. механизма по расследованию обстоятельств применения химического оружия. Речь идет о совместном механизме (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию обстоятельств химических атак в Сирии. Механизм прекратил существование в конце 2017 г. из-за разногласий членов Совбеза ООН. До этого он выпустил семь докладов, в которых вина за химатаки возлагалась на режим президента Сирии Башара Асада. Хейли подчеркнула, что США готовы восстановить СМР с его «независимым и беспристрастным мандатом», но «что-то меньшее – неприемлемо».

Ранее российский постпред при всемирной организации Василий Небензя представил проект резолюции СБ ОН о создании нового международного независимого механизма для расследования химатак в Сирии сроком на год с возможностью продления его деятельности.

«Когда России не нравятся факты, она пытается перевести разговор на другую тему», - заявила Хейли. По ее словам, факты «снова и снова возвращаются к истине, которую Россия хочет скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа». Также она посоветовала России «посмотреть в зеркало», прежде чем предлагать поговорить о химическом оружии. «Россия причастна к зверствам режима Асада. Неужели Российская Федерация вообще что-нибудь скажет о страданиях, вызванных варварской тактикой Асада?» - сказала Хейли.

Предложение России о новом механизме расследования постпред США сочла ответом Москвы на парижскую инициативу о создании «Международного партнерства против безнаказанности в отношении применения химического оружия». К ней уже присоединились 25 стран, следует из заявления госдепартамента США. Стороны намерены обмениваться информацией и преследовать силы, применяющие химоружие.

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