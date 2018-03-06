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Трейдеры обвинили «Роснефть» и «Газпром нефть» в занижении цен на топливо для своих «дочек»

«Роснефть» и «Газпром нефть» занижают цену на топливо для своих дочерних структур, создавая дискриминационные условия торгов. С такой жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Совет по товарным рынкам (объединяет независимых участников топливного рынка, трейдеров и брокеров) и ряд отдельных трейдеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копии документов.

Корпоративные стандарты «Роснефти» позволяют формировать разные цены на топливо для своих «дочек» и для остальных покупателей на бирже, указывают трейдеры. Стоимость топлива по прямым договорам рассчитывается по средневзвешенным биржевым ценовым индикаторам, без разделения сделок по способу отгрузки товара – железнодорожным или трубопроводным транспортом. При этом способ транспортировки топлива оказывает существенное влияние на его стоимость на бирже, отмечается в заявлении. В результате сбытовые предприятия нефтяной корпорации покупают по прямым договорам топливо дешевле, чем участники торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), получая необоснованную выгоду, жалуются участники рынка.

Заявители просят ФАС возбудить против «Роснефти» дело о нарушении антимонопольного законодательства и обязать компанию скорректировать в корпоративном стандарте правила формирования цены на моторное топливо.

Аналогичная жалоба подана в отношении «Газпром нефти». Трейдеры заявляют, что структура «Газпрома» продает своей ключевой сбытовой «дочке» «Газпромнефть – региональные продажи» нефтепродукты по монопольно низкой цене. В правилах торговой политики «Газпром нефти» отсутствует формула расчета цены топлива по прямым договорам с «дочкой», отмечают трейдеры. Кроме того, для расчета цены внебиржевого договора со сбытовой компанией учитываются ценовые индикаторы по сделкам с отгрузкой по железной дороге, а фактически поставка осуществляется трубопроводным транспортом.

Трейдеры также обращают внимание, что «Газпром нефть» не продает на СПбМТСБ топливо «по трубе» с Московского НПЗ – на бирже отсутствует соответствующий торговый инструмент. При этом «Газпромнефть – региональные продажи» закупает у своей головной компании трубопроводные партии нефтепродуктов производства Московского НПЗ. Фактически «Газпром нефть» и ее сбытовое предприятие используют исключительную возможность отгрузки топлива трубопроводным транспортом с Московского НПЗ до Володарской станции, за счет этого компания закупает дизтопливо существенно дешевле альтернатив, нарушая конкуренцию на региональном рынке, указывают заявители. Они просят ФАС обязать «Газпром нефть» продавать на СПбМТСБ топливо с Московского НПЗ с отгрузкой по трубе и скорректировать правила формирования цены.