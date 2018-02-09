Бизнес

Новости

ФАС заподозрила «дочек» «Газпрома» в нарушении конкуренции на рынке нефти

ФАС усмотрела в действиях «дочек» Газпрома «Газпромгазэнергосеть СПб», «Газпром нефтехим Салават» и «Газпром газэнергосеть», торгующих на бирже нефтепродуктами, признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщил «Интерфаксу» начальник управления регулирования ТЭК антимонопольного органа Дмитрий Махонин.

Служба обратила внимание на увеличение экспорта со стороны «Газпром нефтехим Салавата». «Что самое удивительное и странное в этой ситуации - это факт покупки товара как в основную, так и в дополнительную сессию на бирже еще одной дочкой "Газпрома" - "Газпром газэнергосеть СПб", - указал Махонин. - По сути дела, это означает: при премиальности внешнего рынка компании группы "Газпром", по сути дела, пользуются ситуацией - экспортируют товар по более дорогой цене и скупают товар на внутреннем рынке по более низкой».

«В понимании ФАС, это ничто иное, как дискриминационное поведение на рынке. Мы усматриваем в действиях компаний группы "Газпром» признаки нарушения антимонопольного законодательства», - подчеркнул Махонин.

ФАС направила трем компаниям группы предупреждение. Антимонопольный орган также попросил «Газпром» обратить внимание на недобросовестные действия «дочек».

С декабря 2017 г. «Газпром межрегионгаз» перевел на себя с компании «Газпром газэнергосеть» биржевые и электронные торги.