На заводах Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произошла вспышка гепатита

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Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против пенсионной реформы

Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против изменения пенсионного законодательства 2 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова. Митинг будет проходить на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, уточнил Черников.

Ранее КПРФ подала заявку на проведение митинга и шествия с 11 до 15 часов. Заявленная численность участников – 15 000 человек, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента безопасности Москвы.

На сбор участников члены партии просили отвести час. Однако столичные власти посчитали, что на сбор достаточно 15 минут. Разрешенное время проведения акции - с 12 до 14 часов, уточняет ТАСС.

Черников также отметил, что заявки на проведение 9 сентября митинга против пенсионной реформы от председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина пока не поступали. Согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление организаторы должны подать не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.

Навальный 7 августа объявил о проведении всероссийской акции протеста. Он планировал провести ее в единый день голосования 9 сентября, когда в 22 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Его сторонники подадут заявки на проведение митинга в 46 городах, где открыты штабы политика, говорил Навальный. По его словам, будут охвачены и другие города. «Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», – заявлял политик.

Последний раз в Москве митинг против повышения пенсионного возраста и «налогового грабежа» проходил 29 июля. Акция протеста состоялась на проспекте Академика Сахарова. Ее организатором выступила Либертарианская партия России. Акция протеста была согласована с мэрией Москвы. По данным полиции, на мероприятие пришли 2500 человек. В акции протеста также участвовал Навальный. О предстоящем митинге он сообщал в соцсетях. «Единственная цель повышения пенсионного возраста – тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», – писал политик в своем Telegram-канале.

После митинга полицейские задержали четырех человек, передавали телеканал «Дождь» и «ОВД-инфо». Это основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, выступившие с речью во время акции, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. По какой причине они были задержаны, не сообщалось.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста