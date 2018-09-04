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Кремль пообещал долго помнить оскорбления властей Великобритании в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать оскорбительное высказывание руководителя банка ВТБ Андрея Костина в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

«Иные высказывания, сделанные руководителем банка мы комментировать не будем, тем более, что было заявление самого банка (Джонсону были принесены извинения. — "Ведомости")», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник.

В то же время представитель Кремля отметил, что «у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе господином Джонсоном, в отношении нашего президента». «У нас в этом плане очень хорошая память», — добавил представитель Кремля, оговорившись, что «Путину никто извинений не приносил».

В понедельник, 3 сентября, президент ВТБ Костин вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым принимал участие в мероприятии МГИМО в честь начала учебного года. «Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – добавил он.

Джонсон руководил британским министром иностранных дел с июля 2016 г. по июль 2018 г. Он ушел из правительства, не согласившись с позицией премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.