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Минобороны раскрыло облик будущего главного храма ВС России

На коллегии Минобороны во вторник был представлен проект Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта Храмового комплекса». Для финансирования строительства храма создан фонд «Воскресение». Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картополов сказал, что фонд будет пополняться «за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций».

Министр обороны призвал собравшихся активно помогать строительству храма. «Сразу хочу предупредить всех, что хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно», - подчеркнул Шойгу.

В описании на сайте Минобороны говорится, что Главный храм ВС спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он пятикупольный, крестообразный в плане со звонницей. Стиль постройки - русское храмовое зодчество с элементами византийской традиции, но с современными элементами - например, остеклением сводов и куполов. «Широко используются бронзовые элементы, чей приглушенный зеленый цвет перекликается с цветами, использующимися в ВС Российской Федерации», - говорится в описании.

Площадь помещения храма - 1976 кв. м (на 6000 человек), общая площадь здания - 10 950 кв. м.