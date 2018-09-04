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Суд арестовал нового фигуранта по делу миллиардера Магомедова

Тверской суд Москвы отправил под арест нового фигуранта по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда – бывшего начальника департамента экономической безопасности АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова, передает «Интерфакс».

По ходатайству следствия Грибанов заключен под стражу до 3 ноября. Он подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Грибанов был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении денег ОЗК «при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов» – одного из эпизодов преступной деятельности, который вменяется братьям Магомедовым.

Следствие считает, что во главе департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы ОЗК Грибанов в период, когда компанией руководил Сергей Поляков (2012 – 2013 гг.), занимался сопровождением контрактов, которые в итоге не были исполнены, а выделенные на них деньги – похищены.

Грибанов заявил о своей непричастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием. «Девять месяцев работы в ОЗК никак не связывают меня с Магомедовыми – я с ними даже не знаком. Лишь единожды я участвовал в совещании с участием Зиявудина Магомедова», – сказал подозреваемый.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по деле проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО