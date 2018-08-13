Пять компаний признаны потерпевшими по делу миллиардера Магомедова

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По уголовному делу против совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда признаны потерпевшими пять компаний, сообщила следователь на заседании Мосгорсуда (ее слова передал «Интерфакс»), где рассматривалась жалоба на арест имущества бизнесмена.
Ими стали государственное Региональное управление заказчика капитального строительства Калининградской области, Федеральная сетевая компания, «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Единая группа заказчика и Объединенная зерновая компания.
По словам следователя, уголовное производство в отношении Магомедовых объединяет в себе 12 дел: о хищениях по контрактам на создание земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и при подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, о махинациях при поставке оборудования для подстанции «Василеостровская» (Петербург) и Нерюнгринской ГРЭС (Якутия) и реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, а также при покупке и поставке зерновых грузов. Кроме того, дело включает в себя эпизод незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы 31 марта. Тверской суд Москвы оставил их в СИЗО до 5 ноября. Магомедовых обвиняют в крупных хищениях, растрате 2,5 млрд руб. и создании преступного сообщества. Третьему обвиняемому Артуру Максидову, бывшему гендиректору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.
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Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Associated Press. Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов по просьбе AP.
Агентство отмечает, что Google заранее спрашивает у пользователя, может ли приложение компании использовать его геолокацию. На странице поддержки Google подчеркивается, что пользователи, не дававшие такого согласия, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».
Тем не менее, как выяснили журналисты AP, эта информация не соответствует действительности. В результате эксперимента они выяснили, что после того, как пользователи выключают историю передвижений, но не меняют настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают сохранять данные о местоположении. Так, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.
Агентство уточняет, что проблема затрагивает около 2 млрд устройств под операционной системой Android от Google и сотни миллионов пользователей iPhone в мире, которые используют карты или поиск от Google.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Минэкономразвития внесло в правительство законопроекты об отказе от бумажных лицензий на работы или оказание услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте министерства.
Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре будет открытой и общедоступной. В переходный период лицензии можно будет получать как в бумажном, так и в электронном виде. Электронные выписки будут бесплатными.
Поправки направлены на внедрение так называемой «реестровой модели» предоставления госуслуг, при которой юридически значимым результатом оказания услуги является внесение изменений в соответствующий информационный ресурс.
Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе, Росаккредитации и ряде других ведомств. По поручению президента Минэкономразвития проводит работу по распространению данного принципа и на другие массовые и социально значимые услуги.
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Администрация социальной сети «В контакте» выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете и в связи с участившимися случаями таких преследований планирует «самую важную реформу приватности» в своей истории. Об этом написал на своей странице управляющий директор компании Андрей Рогозов.
«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — отметил Рогозов. Он добавил, что социальная сеть в связи с этим в ближайшее время планирует ввести новую функцию для пользователей, позволяющую закрыть свой профиль от всех, кроме друзей.
В своем сообщении Рогозов напомнил, что в прошлом году «В контакте» разрешила пользователям закрывать альбомы с сохраненными снимками и картинками. Следующий шаг социальной сети – закрыть список репостнувших запись людей, оставив ее открытой лишь для авторов.
Ранее против уголовных дел за репосты выступила Mail.Ru Group, которой принадлежат социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем», – говорилось в заявлении компании.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, дала первое интервью после своего ареста. Она письменно ответила на вопросы «Медузы» из СИЗО «Лефортово».
По словам Цуркан, ей до сих пор не показали документ, который, по версии правоохранителей, она передала спецслужбе Молдавии. Она подчеркнула, что «никогда <...> не выполняла заказов молдавских спецслужб, никогда с ними не контактировала» и не имела допуска к гостайне. А при общении по должности с представителями властей и энергетических компаний Молдавии с их стороны не звучало предложений раскрыть секретную информацию, указала Цуркан.
Также Цуркан заверила, что у нее есть лишь российское гражданство, а от молдавского она отказалась в 2016 г. Между тем в посольстве Румынии 20 июня сообщали, что Цуркан является гражданкой этой страны.
Цуркан была арестована 19 июня. Она обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК). По версии следствия, Цуркан собирала и разглашала относящиеся к гостайне сведения иностранным государствам. Лефортовский суд Москвы продлил арест Цуркан до 14 ноября.
Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. По данным собеседника, в деле имеется несколько эпизодов. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан подозревают в передаче информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса. По словам одного из источников РБК, сотрудники ФСБ с подачи Службы внешней разведки вели оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года.
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Авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу меры по борьбе с дефицитом пилотов. Об этом говорится в письме заместителя гендиректора компании Вадима Зингмана на имя министра транспорта Евгения Дитриха. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил источник в авиакомпании. Первым о письме сообщилРБК.
Авиакомпании группы «Аэрофлот» столкнулись с дефицитом пилотов и проблема в будущем будет усугубляться, говорится в письме. В качестве решения перевозчик, в частности, предлагает разрешить авиационным учебным заведениям (АУЦ) при авиакомпаниях обучать пилотов с нуля. Согласно действующим правилам пилот приходит в АУЦ только после университета. Пилотный проект «Аэрофлот» предложил реализовать на базе своей авиашколы.
Зингман уточняет в письме, что ежегодно в России выпускается 750 пилотов, что заметно ниже потребностей отрасли гражданской авиации начиная с 2019 г. «Аэрофлот» в 2018 г. намерен набрать 350 пилотов (300 из которых – выпускники российских вузов). Всего отрасли нужно около 900 пилотов, говорится в письме. Вопросы у «Аэрофлота» вызывает и качество подготовки специалистов. В связи с этим компания призывает привести образовательные стандарты в соответствие с «изменяющимися требованиями» авиаотрасли. Это позволило бы не отправлять выпускников на дополнительное обучение, подчеркивает заместитель гендиректора компании.
«Аэрофлот» предложил также переучивать офицеров запаса летных специальностей на работу в гражданской авиации. Такую инициативу компания предложила реализовать Минтрансу совместно с Минобороны. Среди прочих предложений компании – производство российских учебно-тренировочных самолетов.
Представитель Минтранса заявил ТАСС, что ведомство получило это письмо и занимается его рассмотрением. «Ведомости» направили запрос о комментарии в пресс-службу «Аэрофлота» и ожидают ответа.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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По итогам первого полугодия 2018 г. среди городов-миллионников больше всего торговых площадей на 1000 жителей было построено в Екатеринбурге (671 кв. м) и Самаре (616 кв. м), говорится в исследовании компании Knight Frank.
По этому показателю оба города опередили Москву (502 кв. м) и Санкт-Петербург (528 кв. м). Среди региональных городов-миллионников в Екатеринбурге самая высокая среднемесячная заработная плата, что является одним из ключевых показателей для развития торговых центров, поясняют эксперты Knight Frank.
В целом в 15 городах России с населением более 1 млн человек объем торговых площадей за последние пять лет (с первого полугодия 2013 г. по первое полугодие 2018 г.) вырос на 55% и составил 16 млн кв. м. При этом на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 57% от этого количества.
Активнее всего торговые центры строились в Уфе. Здесь за последние пять лет объем площадей качественных магазинов вырос в 2,3 раза – с 223 000 до 519 000 кв. м. Также более чем в два раза выросла площадь магазинов в Перми (рост на 122% до 262 000 кв. м), Екатеринбурге (рост на 121% до 999 000 кв. м) и Нижнем Новгороде (рост на 106% до 660 000 кв. м). Любопытно, что в абсолютных значениях Пермь все еще находится на последнем месте среди российских городов-миллионников: здесь на 1000 жителей приходится всего 250 кв. м. Эксперты компании объясняют это тем, что прежняя администрация Перми долгие годы не поддерживала какие-либо проекты коммерческой недвижимости ни со стороны местных, ни со стороны федеральных девелоперов. Смена власти повлекла изменение политики города и на данный момент Пермь является одним из самых привлекательных с точки зрения развития ритейла субъектов РФ.
Наименьшее увеличение объема торговых площадей за последние пять лет произошло в Казани – на 31 кв. м, или 9%, до 357 кв. м на 1000 жителей. При этом долгие годы Казань была лидером по обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей. Сейчас потенциал рынка в этом городе исчерпан, в ближайшие годы там будет происходить качественное улучшение текущего предложения, считают эксперты.
Бизнес
Новости
Состояние собственников компаний из списка Белоусова уменьшилось на $3,1 млрд
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Совокупное состояние 11 российских миллиардеров сократилось за пятницу, 10 августа, на $3,1 млрд после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 513,66 млрд руб. сверхдоходов у принадлежащих им компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным Bloomberg Billionaires Index, заметнее других уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) – на $832 млн. На втором месте – Виктор Рашников (ММК), чье состояние, по оценке журналистов, снизилось на $446 млн. Следом идут Алексей Мордашов (-$444 млн, «Северсталь»), Роман Абрамович (-$381 млн, Evraz) и Владимир Потанин (-$290 млн, «Норникель»). Далее в списке – Александр Абрамов (-$221 млн, Evraz), Леонид Михельсон (-$182 млн, «Сибур»), Андрей Мельниченко (-$143 млн, СУЭК), Алишер Усманов (-$60 млн, «Металлоинвест», Геннадий Тимченко (-$55 млн, «Сибур») и Андрей Гурьев (-$37 млн, «Фосагро»).
Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма чиновника следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и растущей конъюнктуры мировых рынков. Он предлагал, в частности, повысить налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля – «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» – 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» – 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» – 43,31 млрд руб. Полученные средства, по мнению Белоусова, могли бы пойти в том числе на исполнение майских указов президента.
Всего в список Белоусова попали 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний. Два источника «Ведомостей» сообщили, что на экстренном совещании представителей компаний с чиновниками Минпромторга обсуждалась возможность включить в список медные и химические компании.
Сообщения о предложении Белоусова отразились на капитализации попавших в список компаний. Общие потери в стоимости девяти из них, по расчетам «Ведомостей», составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» и «Акрона» на биржах не торгуются. Бизнесмены, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), резко раскритиковали инициативу. Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, согласился с необходимостью проработать предложение Белоусова.
«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля, т. е. от изменения не зависящих от них макроэкономических факторов, и роста мировых цен на их продукцию», – объяснил Белоусов «Ведомостям» суть инициативы. Главная цель – более равномерное распределение налоговой нагрузки, подчеркивал он. Белоусов напомнил «главный закон капитализма»: «Делиться надо».
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
6/10
Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
8/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу примет в правительственной резиденции Мезеберг президента России Владимира Путина, передает Reuters слова представителя правительства ФРГ.
По его информации, основными темами встречи будут ситуация в Сирии и на Украине, а также энергетические вопросы. Кроме того, лидеры двух стран планируют провести совместную пресс-конференцию.
У Путина на конец этой недели запланирована международная поездка, а в середине недели президент совершит региональную поездку, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Куда именно поедет Путин, Песков не уточнял.
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Ежемесячные темпы роста выдачи ипотечных кредитов в России за последние 10 месяцев составляют 60% и более к предыдущему году, говорится в сообщении компании «Дом.рф». Так, по данным компании, в июле россияне взяли ипотечных кредитов на 245–255 млрд руб. Это на 60% выше июля 2017 г.
Всего за семь месяцев текущего года в нашей стране выдано около 785 000 ипотечных жилищных кредитов на сумму более 1,55 трлн руб., что на 68% больше выдачи за аналогичный период прошлого года. При этом с начала текущего года общая сумма взятых россиянами ипотечных кредитов уже превысила итог всего 2016 года, когда было выдано кредитов на сумму 1,47 трлн руб. По оценкам «Дом.рф», рекорд выдачи 2017 г. (2 трлн руб.) может быть побит уже по итогам девяти месяцев.
Рынок ипотеки растет в первую очередь за счет новых кредитов: за семь месяцев рефинансирование составляет 14% всей выдачи ипотечных кредитов. Таким образом, за его вычетом в стране выдано «новой» ипотеки на сумму более 1,3 трлн руб. (+44% к семи месяцам 2017 г.).
По прогнозам компании, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики в 2018 г. может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн руб., что в 1,5 раза превысит уровень 2017 г.
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
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Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
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Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
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Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)
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Президент России Владимир Путин пока не давал поручений выработать ответные меры на новые санкции США, поскольку последние еще не были введены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится и уже подготовлен, но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверное, некорректно», – пояснил представитель Кремля.
Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия подготовит ответные меры на новые санкции США. В заявлении Захаровой речь шла о том, что «чаще всего в таких ситуациях основополагающим является принцип взаимности, принцип зеркальности», пояснил Песков.
На прошлой неделе госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения финансовых операций, а также запрет на экспорт товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.
Параллельно сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа, а также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.
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Энергометаллургическая группа En+ (владеет 48% во втором крупнейшем в мире производителе алюминия UC Rusal) Олега Дерипаски направила в минфин США итоговый план выхода из-под американских санкций, пишет Financial Times. Как стало известно газете, Дерипаска согласился сократить свою долю в En+ с 66 до менее чем 45%, передав акции государственному банку ВТБ (на данный момент банк уже владеет 9,62% в En+).
Предполагается, что ВТБ будет держать акции En+ временно, до снятия санкций с компании, рассказали FT знакомые с предложением источники. А затем банк продаст их в счет взятых компанией Дерипаски кредитов. Кроме того, соответствующие голоса по бумагам будут закреплены за двумя гражданами США.
Реализация плана стала бы действительно успешным результатом для США, поскольку Дерипаска лишился бы контроля над компанией, прокомментировал газете источник, знакомый с деталями предложения.
«Банк ВТБ приветствует любое решение для спасения En+ от санкций США и готов поучаствовать в возможном плане, одобренном OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США. – "Ведомости")», – заявили FT в пресс-службе банка.
Как указывает FT, En+ настаивает на том, чтобы соглашение было достигнуто в течение нескольких недель, поскольку компания опасается за долгосрочное будущее подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal.
План спасения En+ и UC Rusal от санкций США предложил председатель совета директоров холдинга лорд Грегори Баркер. Руководствуясь планом, Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и письменно пообещал не переизбираться в него, а UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal.
Лоббирующая интересы En+ компания Mercury ранее предлагала минфину США временно вывести компанию из-под санкций, чтобы дать возможность реализовать запланированную сделку – конвертировать акции швейцарского трейдера Glencore в UC Rusal (8,75%) в акции En+, а также рассчитаться по кредитам ВТБ.
Отказ Дерипаски от контроля над En+ и UC Rusal было основным условием минфина США для снятия санкций с компаний миллиардера, которые были объявлены 6 апреля этого года. На данный момент власти США продлили для контрагентов компаний Дерипаски сроки прекращения сотрудничества до 23 октября.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
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Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
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Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
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Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
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Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
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Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
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Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)