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Пять компаний признаны потерпевшими по делу миллиардера Магомедова

По уголовному делу против совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда признаны потерпевшими пять компаний, сообщила следователь на заседании Мосгорсуда (ее слова передал «Интерфакс»), где рассматривалась жалоба на арест имущества бизнесмена.

Ими стали государственное Региональное управление заказчика капитального строительства Калининградской области, Федеральная сетевая компания, «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Единая группа заказчика и Объединенная зерновая компания.

По словам следователя, уголовное производство в отношении Магомедовых объединяет в себе 12 дел: о хищениях по контрактам на создание земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и при подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, о махинациях при поставке оборудования для подстанции «Василеостровская» (Петербург) и Нерюнгринской ГРЭС (Якутия) и реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, а также при покупке и поставке зерновых грузов. Кроме того, дело включает в себя эпизод незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы 31 марта. Тверской суд Москвы оставил их в СИЗО до 5 ноября. Магомедовых обвиняют в крупных хищениях, растрате 2,5 млрд руб. и создании преступного сообщества. Третьему обвиняемому Артуру Максидову, бывшему гендиректору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

Всего обвиняемыми по делу проходят пять человек, двое находятся в розыске, уточнила следователь. Срок следствия по делу продлен до 5 ноября 2018 г.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО