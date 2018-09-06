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Тайвань ввел безвизовый въезд для россиян

Власти Тайваня объявили об открытии безвизового въезда для россиян на территорию острова, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что этот шаг направлен на развитие туризма.

Безвизовый режим будет действовать с 6 сентября по 31 июля 2019 г., пока в тестовом режиме. Граждане России смогут находиться на Тайване без виз до 14 дней с туристической целью, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках и т. д.

Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более шести месяцев, обратного билета и брони в следующий пункт назначения, а также отсутствие судимости.

Ранее гражданам России для въезда на Тайвань необходимо было оформлять тайваньскую визу в Москве или в представительствах Тайваня в других странах. Для этого требовалось приглашение от частного лица или тайваньской организации. Гостевые визы выдавались на срок от одного до трех месяцев.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 г. Пекин считает остров одной из провинций Китая. Россия и подавляющее большинство других стран мира признают Тайвань частью Китая.

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