Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей до понедельника

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Центральные улицы Москвы – Моховая, Тверская и Охотный ряд – до понедельника закрыты для движения автомобилей в связи с подготовкой и празднованием Дня города, сообщилЦентр организации дорожного движения (ЦОДД).
В ночь на пятницу будет полностью перекрыто движение по Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, по улице Охотный ряд, а также по Моховой – от Большой Никитской до Тверской. Движение откроют 10 сентября в 6 утра.
Также будут полностью перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд. В День города – 8 сентября – перекроют Цветной бульвар, Волхонку, Москворецкую улицу и Трубную площадь. В воскресенье, 9 сентября, нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам с 10 до 13 часов.
В связи с проведением выборов 8 и 9 сентября также будет перекрыт Большой Черкасский переулок, где находится здание ЦИК России.
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На рабочей встрече группы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил помощник президента России Андрей Белоусов. «Это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр, и все будут поддержаны в рамках тех процедур, о которых мы говорим, но тем не менее это факт. И этот мультипликатор – 6 трлн за 500 млрд [руб.] – по-моему, неплохой», – приводит его слова ТАСС.
Белоусов добавил, что работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель, «какой-то портфель» проектов должен быть готов к середине октября. Он уточнил, что правительство рассматривает «не льготы, а меры поддержки бизнеса».
Говоря об основных критериях отбора проектов, он в частности привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий. «И второе - это крупномасштабные проекты, которые дают вклад в задачу повышения доли инвестиций с 21% до 25%», – сказал он.
Наиболее приоритетные проекты соберут в комплексном плане развития инфраструктуры: такие проекты, как БАМ-Транссиб, увеличение контейнерных перевозок, развитие мощностей по перевалке грузов в портах, стратегические автодороги. «Эти проекты, скорее всего, будут предложены бизнесу для того, чтобы бизнесу было выгодно», – уточнил Белоусов.
Белоусов в июле предложил изъять у 14 компаний часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. Идея не понравилась ни чиновникам, ни бизнесу. В августе менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и с вице-премьером Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.
В рабочей группе по отбору и оценке этих проектов предполагается собрать 35 человек. Помимо представителей компаний из списка Белоусова в нее могут войти представители «Ростеха», «Россетей», РЖД, «Ростелекома», «Роснано», Polymetal, «Уралхима», Трубной металлургической компании и заинтересованных министерств и ведомств. Как стало известно «Ведомостям», Белоусов предложил участникам национальной программы «Цифровая экономика» выбрать из нее проекты для инвестирования компаниями, у которых хотели изъять часть «сверхдоходов».
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Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом сообщилРБК представитель Титова Дмитрий Григориади.
Он рассказал, что 10 августа преследование Каковкина прекратили из-за отсутствия состава преступления и через две недели обоснованность этого решения подтвердила районная прокуратура. Однако городской прокурор не согласился с этим. Суть претензий пока неизвестна, отметил Григориади.
Следователь в Ростове-на-Дону вновь возьмут дело предпринимателя в производство, и по нему будут либо исправлены формальные неточности, либо проведены дополнительные следственные действия, сказал представитель Титова.
Каковкин подтвердил эту информацию, отметив, что, если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года». Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, как и незаконное возбуждение дела, карается лишением свободы сроком до семи лет, отметил он. «Также есть информация о коррупционной составляющей», - добавил бизнесмен.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил «Интерфаксу», что возобновление уголовно дела против Каковкина продиктовано необходимостью соблюсти законность. «Прокуратура действует строго в соответствии с тем, что мы заявляли ранее. Все вернувшиеся в Россию бизнесмены из так называемого «лондонского списка» находятся на свободе. Вместе с тем по возбужденным в отношении них уголовным делам продолжаются необходимые действия», - подчеркнул он.
3 февраля Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. На встречу пришли около 40 человек, бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. Каковкин оказался первым фигурантом списка, который вернулся в Россию. Это произошло 23 февраля.
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Панамская компания Ledaro Investments S.A. подала в Гражданский суд Мальты иск о банкротстве головной компании онлайн-ритейлера «Юлмарт» - Ulmart Holding Limited (UHL). Об этом сообщилРБК источник, близкий к одному из акционеров «Юлмарта».
Ledaro - компания председателя совета директоров и основного владельца «Петербургского нефтяного терминала» Михаила Скигина. Он подтвердил РБК подачу иска.
В ноябре 2016 г. компания Скигина выдала «Юлмарту» кредит в $35 млн и в 2017 г. подала в суд из-за неплатежа по нему. Лондонский третейский суд постановил вернуть долг. Скигин не торопился взыскивать его, поскольку ожидал урегулирования корпоративного конфликта между акционерами «Юлмарта», который длится с начала 2016 г.: Дмитрий Костыгин и Август Мейер (владеют 31,6 и 29,9% UHL соответственно) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как развивать бизнес.
Как рассказал Скигин, ждать урегулирования ему надоело и он хочет взыскать долг сейчас. По его словам, у него была возможность выкупить долю в UHL, однако в настоящее время этот вариант превратился из рабочего в практически нереальный, так как будущее ритейлера остается неясным, а при ликвидации «есть шанс хоть что-то получить». Представители акционеров UHL с обеих сторон отказались от комментариев.
В начале октября 2017 г. Смольнинский районный суд поместил совладельца «Юлмарта» Костыгина под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил деньги, и Костыгин распорядился ими по своему усмотрению, утверждает СКР. Защита предпринимателя заявляла, что он непричастен ни к получению кредита, ни к хищению. В феврале суд отказался продлить домашний арест Костыгина.
Финансы
Новости
Костин попросил ЦБ смягчить требования по «Базелю III»
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Президент ВТБ Андрей Костин попросил Центробанк смягчить требования к капиталу банков по «Базелю III» в условиях санкционного давления. «Конечно, надо укреплять капитальную базу, но сегодня, когда российские банки, из десяти пять крупнейших государственных, не имеют доступ на финансовые рынки капитала из-за санкций, мне кажется, нужно скорректировать это в той мере, в которой это возможно сегодня», – заявил Костин на Московском финансовом форуме (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, альтернативой будет сокращение вложений банков в экономику.
«Базель III» предусматривает, что 10 крупнейших российских банков должны создать капитал на 3 процентных пункта (п. п.) выше, чем любой другой банк. «Цена вопроса для банка ВТБ за 2017-й, 2018-й, и еще предстоит 2019 г. – 450 млрд руб. капитала, – оценил Костин. – Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику России».
«Мне кажется, надо переосмыслить наши международные обязательства, насколько они нам выгодны, насколько они соответствуют нам и насколько это нормально, когда мы приезжаем на "двадцатку" и начинаем обсуждать вопрос сотрудничества в финансовой сфере, а с другой стороны – на нас танком едут, а мы навстречу с газонокосилкой идем. Мне кажется, это не совсем верно», – заключил банкир. Руководитель ВТБ заявил, что «апрельские санкции в отношении наших братьев – крупных бизнесменов, показали, что это уже не ограничение деятельности, это удушение российских корпораций».
Костин ранее уже жаловался на жесткость стандартов Базельского комитета. В мае 2018 г. он говорил, что повышение надбавок к достаточности капитала банков потребует от ВТБ дополнительного капитала на 140 млрд руб. По его оценкам, это эквивалентно невыдаче 1,213 трлн руб. кредитов.
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал Костина, указав, что правительству вместе с ЦБ нужно серьезно обдумать подход к исполнению «Базеля III». Экономике нужны кредиты и инвестиции, «а если мы сами себя будем зажимать, откуда мы получим внутреннего инвестора», отметил Силуанов. «Наоборот, нам нужно ослаблять регуляторные путы, которые есть, ослаблять регуляторику по всем позициям. Думаю, здесь уж точно не надо так слепо выполнять, быть отличником при выполнении требований «Базеля», – подчеркнул он. По его словам, целый ряд стран, в том числе развитых, выполняют далеко не все нормы.
Позже на пресс-конференции Силуанов добавил, что понимает и логику ЦБ, который вводит повышенные требования к системообразующим банкам, поскольку они должны быть лучше защищены. «Вопрос – как обеспечить эту защищенность, какими инструментами и следует ли эту защищенность обеспечить отвлечением капитала в таких банках. Это тема для дискуссий с руководством Центрального банка», – заключил Силуанов.
ЦБ с 2016 г. согласно требованиям «Базеля III» ввел для всех банков надбавку для поддержания достаточности капитала (ежегодно повышается на 0,625 п. п. до достижения 2,5% с 2019 г.) и надбавку за системную значимость (увеличивается до достижения 1% к началу 2019 г.). С 2018 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляет 1,875%, надбавка за системную значимость – 0,65% (применяется для 11 системно значимых банков).
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
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Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
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Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
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Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
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Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
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Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
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Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
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Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
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Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
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Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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«Мегафон» отправил заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу на аннулирование листинга и допуска к торгам его глобальных депозитарных расписок. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.
Решение о делистинге совет директоров одобрил на заседании 15 июля этого года. На нем было определено, что сохранение статуса публичной компании не является стратегическим приоритетом.
Одновременно компания объявила о завершении обратного выкупа 128,95 млн акций и глобальных депозитарных расписок «Мегафона». По его итогам MICL (дочка «Мегафона») приобрела 57,02 млн акций и 58,3 GDR, что в совокупности составляет 18,6% капитала компании. Доля MICL в «Мегафоне» увеличилась с 3,92 до 22,52%. Доля акций и GDR, принадлежащих акционерам компании, кроме MICL, USM Holdings и группы Газпромбанка, снизилась с 20,8 до 2,2%.
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Политика инфляционного таргетирования не сказывается на росте экономики России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне.
«Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок и укрепляет уверенность в завтрашнем дне населения и бизнеса, – сказала Набиуллина (цитаты по "Интерфаксу"). – Такой положительный внешний эффект компенсирует негативное воздействие жесткости. Это дает нам основания полагать, что коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в России был близок к нулю».
Она отметила, что сегодняшний годовой рост ВВП на 1,5-2% является максимальным в условиях действующих структурных ограничений российской экономики. «Денежно-кредитная политика имеет предел своих возможностей. Она не может увеличить потенциал роста», – заметила Набиуллина.
Председатель ЦБ отметила, что структурная политика экономических властей должна обеспечивать диверсификацию экономики и повышение производительности труда, а также решать проблемы, связанные со старением населения. Она обратила внимание, что решение правительства повысить НДС создает проинфляционные риски. «Поэтому наша денежно-кредитная политика должна будет реагировать, сохранять необходимый уровень жесткости», – подчеркнула Набиуллина.
Во вторник Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ставки. Оснований снижать не много, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.
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Минфин не видит необходимости в докапитализации банковской системы России при ослаблении рубля, как это было несколько лет назад, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
По итогам прошедшего кризиса банки накопили опыт хеджирования от волатильности рубля, сказал Силуанов, отвечая на вопрос, не несет ли ослабление рубля выше 70 руб. за доллар рисков для банковской системы. «Те сложные моменты, которые наша банковская система уже проходила, они позволили нам захеджировать такую ситуацию со стороны банков. Уже по-другому взглянуть на риски, которые существуют в области изменения курса рубля», – указал он.
«Такой ситуации, которая была несколько лет назад, когда правительству приходилось выделять дополнительные ресурсы на докапитализацию банковской системы, мы сейчас не видим, что она возможна к повторению», – заключил Силуанов.
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Минфин не станет выпускать еврооблигации до конца года и далее, если на рынке сохранится текущая волатильность, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
«Резко усилилась волатильность на рынках стран с развивающейся экономикой, и, безусловно, те доходности, которые требует рынок сегодня, для нас они малоинтересны и даже неприемлемы», – объяснил Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что Минфин располагает большим запасом ликвидности, а также может занимать на внутреннем рынке.
«Поэтому если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, а судя по всему, именно так и будет, вряд ли мы будем планировать размещение оставшейся части внешних заимствований. Вполне можем обойтись и без такого участия на внешних рынках», – указал Силуанов. Он подчеркнул, что «это касается и последующих лет».
Силуанов обратил внимание, что Минфин не будет занимать на внешних рынках при любых условиях и планирует анализировать, насколько заимствования вписываются в долговую стратегию.
При этом Силуанов подчеркнул, что, как и в случае с внешними займами, Минфин не будет выполнять программу внутренних заимствований любой ценой. «Можем в следующем году не заимствовать, задействовать наши внутренние ресурсы, остатки на счетах бюджета в казначействе. Но, безусловно, мы все равно будем выходить на рынок, наше присутствие будет. В каких объемах? Будем смотреть по ситуации», – резюмировал Силуанов.
В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд. В 2019 г. Минфин также планировал занять на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск евробондов на $4 млрд. На 2020-2021 гг. заложены внешние займы в размере $3 млрд. Россия после почти трехлетнего перерыва вернулась на внешний долговой рынок в 2016 г., выпустив еврооблигации на $3 млрд. В 2017 г. Минфин занял на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск бондов на $4 млрд.
5 сентября Минфин не смог занять на внутреннем рынке, признав запланированный аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого министерство брало паузу в проведении аукционов. Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Россия в случае «экстремального стресса» может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка. В федеральном бюджете 2018 г. предусмотрены внутренние займы до 1,044 трлн руб.
Технологии
Новости
«В контакте» запустила образовательную платформу для бизнеса
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«В контакте» запустила образовательную платформу для бизнеса – «Академия бизнеса» «В контакте», рассказали менеджеры социальной сети на VK Business Day 2018. Платформа будет предназначена для собственников малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто хочет освоить маркетинг и продвижение в социальных сетях. Обучение в академии будет бесплатным и начнется осенью. Это будут короткие видеоуроки с обратной связью.
По этой программе социальная сеть выделит 100 млн руб. на поддержку предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить средства для бесплатного продвижения своего в социальной сети за определенные действия: например, запуск рекламы или использование нового сервиса. На выручке социальной сети выделение этих средств не скажется, уточнил «Ведомостям» представитель «В контакте» Дмитрий Лушников.
«Паблики в социальной сети становятся не просто медийными средствами, а зачастую и самостоятельным бизнесом», – отметил первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. По его словам, сейчас в социальной сети более 400 000 групп, которые являются именно бизнесом. «В контакте» хочет быть удобной платформой для бизнеса, сказал Сергеев.
Директор по бизнес-проектам «В контакте» Алексей Новосельский добавил, что социальная сеть постаралась в этом году построить замкнутую экосистему, для бизнеса появилась возможность отметить местоположение компании, добавить адреса. Этим летом социальная сеть запустила VK Pay, напомнил он. «В этом году мы представим платформу VK Pay как открытую платформу, – пообещал Новосельский. – Это прием платежей, это то средство, которое позволит еще ближе поставить пользователей, клиентов и бизнес рядом». Также социальная сеть «В контакте» запускает возможность покупки таргетированной рекламы для бизнеса.
Финансы
Новости
Костин назвал сроки завершения сделки по покупке «Возрождения»
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ВТБ по-прежнему планирует закрыть сделку по покупке банка «Возрождение» в сентябре, сообщил журналистам президент ВТБ Андрей Костин.
«С "Возрождением" мы считаем, что сделка будет закрыта в сентябре, если не появятся какие-то новые обстоятельства. В целом команду мы уже высадили, документ у нас на подписании. Если не будет арестов [активов]. На сегодня сделка идет полным ходом, мы сейчас готовим все корпоративные решения со стороны ВТБ», – сказал Костин (цитата по ТАСС).
Зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, в свою очередь, отметил, что ВТБ будет приобретать только «очищенные» акции.
В августе Высокий суд Лондона заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе акции «Возрождения», но затем снял арест.ВТБ готов приобрести «Возрождение» только в том случае, «если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», подчеркивал представитель ВТБ.
Продать «Возрождение» ЦБ потребовал от Ананьевых после санации принадлежавшего им Промсвязьбанка, разрешив братьям оставить себе максимум 10%. Братья разделили бизнес: банковский остался у младшего, Дмитрия.
Экономика
Новости
Бывший министр по делам Крыма перейдет на работу в Счетную палату
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Бывший федеральный министр по делам развития Крыма Олег Савельев возглавит аппарат Счетной палаты, сообщили «Интерфаксу» со ссылкой на источники в социально-экономическом блоке правительства и в аппарате Счетной палаты.
Савельев был первым и единственным федеральным министром по делам Крыма. Такая должность и соответствующее министерство появились в марте 2014 г., сразу после присоединения полуострова к России. Министерство было ликвидировано, а Савельев перестал быть министром в июле 2015 г. По словам премьера Дмитрия Медведева, необходимость в отдельном министерстве отпала, так как интеграция нового региона завершилась.
Последние три года Савельев был заместителем руководителя аппарата правительства, отвечая в том числе за развитие регионов. В четверг, 6 сентября, премьер Медведев освободил Савельева от должности в аппарате правительства.
Ранее аппаратом Счетной палаты руководил Юрий Воронин, который в июне стал советником председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а в августе – финансовым омбудсменом.
В мае 2018 г. председателем Счетной палаты стал бывший министр финансов Алексей Кудрин.
10 цитат нового председателя Счетной палаты
Alexander Zemlianichenko Jr / AP
«Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 000 человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это – надо спасать мужчин в общем...». 2017 г.
1/10
AP Photo/RIA-Novosti, Yekaterina Shtukina, Presidential Press Service
О работе Дмитрия Медведева: «Я предполагал, зная его [Медведева], зная проблемы и вызовы, которые встанут перед страной, что ему будет сложно с ними справиться. Скорее всего, он не сможет организовать работу должным образом. Сейчас прошло время, и я вижу, что так и произошло». 2014 г.
2/10
Сергей Портер / Ведомости
О честных выборах: «Вместо того, чтобы придерживаться буквы закона, мы живем, как нам хочется. В результате у нас очень слабая система управления». 2011 г.
3/10
Денис Гришкин / Ведомости
Об акцизах на алкоголь и табак: «Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет — значит, больше внес средств на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие каких-то других социальных услуг». 2010 г.
4/10
Андрей Махонин / Ведомости
О падении цен на нефть: «Мы готовились к худшему, оно наступило быстрее, чем мы ожидали, но мы готовы к этому». 2009 г.
5/10
Денис Гришкин / Ведомости
О нехватке профессиональных кадров: «В стране не хватает трудолюбивых, профессиональных, очень честных людей». 2009 г.
6/10
Сергей Портер / Ведомости
«Я начинал свою карьеру после школы с автомеханика и осваивал эту специальность в течение двух лет. Так что можно начинать с любой специальности и дорасти до министра финансов». 2009 г.
7/10
Валерий Волков / Ведомости
«Я согласен, что нам нужно сходить с нефтяной иглы и заканчивать курить, но впервые слышу, что для того, чтобы закончить курить, нужно выкурить все, что скопилось на складах». 2006 г.
8/10
Денис Гришкин / Ведомости
О реформах: «Если проводить реформы активно – то это не скучно». 2011 г.
9/10
Сергей Субботин / РИА Новости
«Мы шутили, сколько у нас было отставок. Больше всего их оказалось у главы МЧС Сергея Шойгу – на его счету 20 отставок». 2007 г.
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Котировки компании Snap, владельца популярного мессенджера Snapchat, в четверг упали до рекордно низкой отметки со времени IPO в марте 2017 г. Акции Snap, размещенные по $17, сегодня стоили меньше $10 – $9,84, пишет CNBC.
Котировки Snap падают несколько сессий подряд, только на этой неделе они опустились на 9%.
Акции соцсетей сейчас находятся под давлением: накануне котировки Twitter упали на 6% после того, как гендиректор сервиса Джек Дорси вместе с операционным директором Facebook Шерил Сандберг были вызваны в комитет конгресса США. Они отвечали на вопросы сенаторов о мерах борьбы в интернете с политическим уклоном, о защите цифровой безопасности и от злоупотреблений на их платформах.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
1/10
Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
2/10
Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.