Москвичей без их ведома прикрепляют к дачным участкам на выборах мэра
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Москвича Сергея Лаврентьева без его ведома прикрепили к дачному участку на выборах мэра – он сообщил об этом в группе «Фили-Давыдково. Соседи» в Facebook и подтвердил «Ведомостям». Движение «Голос» направило председателю Центризбиркома Элле Памфиловой заявление с просьбой проверить этот факт.
Лаврентьеву пришло уведомление с сайта «Госуслуги», где говорилось, что, по данным ЦИК, он подал в многофункциональный центр (МФЦ) района Пресненский заявление о голосовании по месту нахождения в городском округе Домодедово, хотя никакого заявления он не подавал. Представитель центра «Мои документы» в переписке с Лаврентьевым в Facebook сообщил, что заявление было подано 25 августа в садовом товариществе «Авиатор плюс», а позже добавил, что, как установлено в ходе проверки, произошел технический сбой и уведомление предназначалось тезке москвича. Хотя такое же уведомление, по словам Лаврентьева, пришло и его жене. Сам он сообщил «Ведомостям», что ни в одних выборах в последние три года не участвовал.
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