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Медведев призвал «Единую Россию» извлечь уроки из поражений на выборах губернаторов

Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал партию извлечь урок из прошедших губернаторских выборов. Об этом он заявил на заседании комиссии «Единой России» по контролю за реализацией предвыборной программы, передает «Интерфакс».

«Естественно, нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и неудачами, которые возникли у наших кандидатов, кандидатов, которых поддержала “Единая Россия”. Скажу прямо — это нормально, это демократия, но для партии — определенный урок», — подчеркнул Медведев. По его словам, в будущем нужно вернуть утраченные позиции.

В то же время кампанию «Единой России» на выборах на основе полученного результата он назвал успешной. У партии «достаточно значительной запас прочности», но есть и «серьезный потенциал для нового роста», подчеркнул премьер.

В конце сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что по итогам единого дня голосования 9 сентября партия примет ряд кадровых решений. По его словам, выборная кампания проходила на фоне жестких дискуссий о пенсионной реформе и в некоторых регионах партийцы не смогли провести разъяснительную работу.

23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернатора, по итогам которых единороссы проиграли. Во Владимирской области кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова (37,46%) уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину (57,03%). В Хабаровском крае была аналогичная ситуация: кандидат-единоросс Вячеслав Шпорт (28%) проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу (70%).

В двух регионах — Хакасии и Приморье — губернатора по итогам выборов избрать пока не смогли. В Хакасии прошел первый тур, и кандидат-единоросс Виктор Зимин не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Перед вторым туром, в котором он должен был соперничать с кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, он снял свою кандидатуру. 3 октября президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии Михаила Развозжаева, который с 2014 г. занимал должность заместителя министра по делам Северного Кавказа.

В Приморье прошли два тура выборов, но их результаты были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов отказался от продолжения кампании. На его место был назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший пост губернатора Сахалинской области. Он объявил, что будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец.

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