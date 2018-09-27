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Врио губернатора Приморья Кожемяко пойдет на выборы самовыдвиженцем

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко пойдет на выборы главы региона как самовыдвиженец, передает «Интерфакс».

«Пойду как самовыдвиженец», — сказал он, выразив надежду, что его кандидатура будет поддержана «Единой Россией» и другими партиями, «объединяющими и консолидирующими мнения людей Приморского края».

Ранее избирком Приморского края передал на рассмотрение Законодательного собрания региона изменения в избирательный кодекс края, разрешающие самовыдвиженцам выдвигать кандидатуру на пост губернатора.

«Наше законодательство позволяло принимать участие в выборах губернатора только выдвинутым партиями кандидатам. Мы рассмотрим вопрос об участии в выборах и самовыдвиженцев», — ранее заявил «Интерфаксу» председатель комитета по региональной политике приморского парламента Джамбулат Текиев. По его словам, изменения будут рассмотрены 3 октября.

26 сентября президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Ранее избирком Приморья после рекомендации Центризбиркома отменил итоги выборов губернатора из-за многочисленных нарушений. Во втором туре выборов победил действующий на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко. Президент назначил его исполняющим обязанности руководителя края в 2017 г. Соперником Тарасенко на выборах был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунист лидировал во втором туре до подсчета 99% протоколов. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил на 7650 голосов больше Ищенко — 49,55% против 48,06% соответственно. Оба кандидата обвиняли друг друга в подкупе избирателей.

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Бизнес
Новости

Президентом Petropavlovsk стал ее сооснователь

Ведомости
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Питер Хамбро назначен президентом и старшим советником совета директоров Petropavlovsk. Об этом говорится в полугодовом отчете компании. «Мы уже много выиграли от его четырех десятилетий неоценимого опыта в золотодобывающей промышленности», – отмечается там же.

Золотодобывающая компания Petropavlovsk была основана в 1994 г. (до 2008 г. она называлась Peter Hambro Mining) Питером Хамбро и Павлом Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.

Хамбро ушел из компании летом прошлого года, тогда же Petropavlovsk покинул и Масловский. Это случилось из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. она продала свою долю Fincraft казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

В июне сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров Petropavlovsk с предложением сменить существующий совет директоров и вернуть в него Масловского. В конце июня его избрали в совет директоров, а Хамбро – в июле.

Несколько тонн золота высыпалось из самолета в Якутске

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Бизнес
Новости

«Уралкалий» подал в суд на администраторов команды «Формулы-1»

Ведомости
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«Уралкалий» подал иск в Высокий суд Лондона против администраторов команды «Формулы-1» — Force India Formula One, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. В документе говорится, что «Уралкалий» требует компенсации в связи с предвзятым отношением в вопросе продажи команды.

Внешние управляющие Force India Джефф Роули и Джейсон Бейкер, представляющие FRP Advisory LLP, заявили агентству, что им ничего не известно об иске. «Никакого подобного иска ни мы, ни суд, насколько нам известно, не получали», — сообщили они. По их словам, как администраторы они выполняли возложенные на них обязательства и добились «очень успешного результата для всех заинтересованных сторон». Роули и Бейкер считают, что суд отклонит претензии к ним. Они пообещали оспаривать любые судебные действия.

В 2007 г. Force India Formula One за $123 млн купил консорциум Orange India Holdings. Его совладельцами Bloomberg называл индийского миллионера Виджая Малльи и его партнера Субрата Роя. В конце июля базирующаяся в Великобритании Force India перешла под внешнее управление. Высокий суд Лондона назначил внешними управляющими команды Джеффа Роули и Джейсона Бейкера. Роули и Бейкер начали искать новых претендентов на актив. Командой заинтересовался «Уралкалий». Российская компания 4 августа предложила два сценария сделки: первый – сохранить команду, взамен получив в ней контроль, и тем самым защитить ее от несостоятельности, второй – полностью выкупить бизнес и активы команды для создания нового юрлица, которое бы продолжило бизнес. Однако, как ранее объяснял «Уралкалий», внешние управляющие уведомили российскую компанию, что ее предложение будет рассмотрено, только если она предоставит обязывающее соглашение с акционерами Force India по выкупу их долей к 16.00 понедельника, 6 августа. «Уралкалию» также необходимо было получить согласие от 13 индийских банков – кредиторов команды – до 17 августа 2018 г. «Сроки оказались невыполнимыми», – заявляли в «Уралкалии».

В результате в начале августа команду выкупил консорциум, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Сын бизнесмена Лэнс Стролл выступает в команде Williams.

Совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин — отец Никиты Мазепина, который является гонщиком программы развития Force India.

«Уралкалий» ранее заявлял, что предложение Стролла по условиям сделки было хуже того, что было предложено российской компанией. «Очень щедрое предложение» «Уралкалия» предполагало денежное вознаграждение в размере от 101,5 млн до 122 млн фунтов стерлингов ($160,13 млн). Оно принесло бы холдинговой компании Force India — Orange India Holdings Sarl — более 40 млн фунтов стерлингов ($52,6 млн).

«У нас было очень сильное деловое предложение о покупке Force India, и мы полагаем, что наше предложение было самым лучшим», — говорил старший независимый директор «Уралкалия» Пол Остлинг. «Мы очень серьезно озабочены тем, что управляющие не воспользовались возможностью получить максимальные суммы для выплаты кредиторам и акционерам», — отмечал он.

Как проходили гонки «Формулы-1» в Сочи

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Политика
Новости

Правительство приняло основные направления деятельности до 2024 года

Ведомости
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Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева одобрило основные направления деятельности правительства до 2024 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, документ будет доработан согласно высказанным замечаниям и 1 октября направлен на подпись премьеру. «Основные направления» полностью обеспечены ресурсами федерального бюджета, подчеркнула Голикова.

Выступая на заседании правительства, Медведев отметил, что этот документ будет «в значительной степени влиять на жизнь страны». Так, в следующие три года на национальные проекты и развитие инфраструктуры будет направлено более 5,5 трлн руб., из них 2,2 трлн руб. — на проекты в демографии и здравоохранении. Еще 1,5 трлн руб. пойдет на инфраструктурные проекты, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог. В экономическом блоке (845 млрд руб.) доминирует программа развития цифровой экономики (415 млрд руб.). На поддержку несырьевого экспорта направляется 271,5 млрд руб., малого и среднего бизнеса — 136,5 млрд руб.

Медведев назвал национальными целями России обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, рост продолжительности жизни и построение цифровой экономики, которая должна обеспечить треть роста ВВП. Кроме того, он считает выполнимой задачу войти в топ-5 экономик мира. «Задача сложная, соперники у нас очень серьезные. Немало объективных трудностей, немало ограничений. Есть и трудности, которые связаны с действиями других государств. Но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнима», — заявил Медведев.

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Технологии
Новости

У WikiLeaks сменился главный редактор

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации. Об этом говорится на сайте WikiLeaks.

Решение было принято в связи с тем, что Ассанж в течение последних шести месяцев находится в изоляции в посольстве Эквадора, поясняется в сообщении. Ассанж продолжит занимать пост издателя WikiLeaks.

Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 г., после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.

Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.

Сейчас Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он получил там убежище в 2012 г. и с тех пор ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. В марте этого года Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля».

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

Политика
Новости

Индия готова закупить российские комплексы С-400

Ведомости
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Индия готова подписать контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» уже в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 октября, написали сегодня Times of India и Indian Defence News. По информации источников изданий, окончательное решение о покупке российских систем ПВО принял национальный комитет по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Речь идет о поставке пяти дивизионов С-400 на сумму почти $5,5 млрд, однако на первом этапе Индия заплатит лишь 15% этой суммы. Дальнейшая оплата будет производиться по мере поставки: первый дивизион должен поступить в Индию через два года после подписания контракта, указывает Indian Defence News.

Контракт на поставку С-400 в Индию, вероятно, не подпадет под санкции США: у президента США Дональда Трампа есть право отменять действие антироссийского санкционного закона CAATSA (waiver) и не вводить санкции против важных для США стран. Положения CAATSA будут применяться против поставок российского вооружения там, где это «будет иметь смысл», переговоры по этому вопросу между США и Индией продолжатся, заявил в начале сентября госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров в Дели с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман.

Стиль жизни
Новости

UEFA введет систему видеоповторов в следующем сезоне Лиги чемпионов

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В следующем сезоне Лиги чемпионов будет применяться система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Такое решение принял в четверг исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Система также будет использоваться в матче за Суперкубок UEFA в 2019 г., в Лиге Европы в сезоне 2020/21 г. и в матчах финальной стадии Лиги наций в 2021 г., отмечается в сообщении UEFA.

Первым крупным турниром, на котором применялась система видеоповторов, стал чемпионат мира по футболу в России. По словам руководителя группы технического анализа FIFA Карлоса Алберто Паррейры, VAR делает игру более честной. «Поначалу все беспокоились и спорили, как это будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее», – сказал Паррейра, комментируя использование системы на ЧМ-2018.

До чемпионата мира в России система видеоповторов использовалась только во время национальных турниров в Германии, Италии, Испании и других европейских странах.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Экономика
Новости

Медведев назвал цифровую экономику национальной целью России

Ведомости
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Национальной целью России является создание цифровой экономики, причем ее вклад в рост ВВП страны в ближайшие годы должен составить порядка трети, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, посвященном основным направлениям деятельности правительства (ОДНП) на 2019 г.

«По оценкам наших экономических ведомств, ее [цифровой экономики] вклад может составить треть роста валового внутреннего продукта», — передал слова Медведева «Интерфакс».

По его словам, России предстоит выстроить мощную современную и конкурентоспособную экономику, выйдя на темпы развития выше мировых. «Закрепиться, хотя это очень амбициозная задача, в топ-5 крупнейших экономик мира. Это действительно национальная цель», — отметил премьер.

«Задача сложная, соперники у нас очень серьезные. Немало объективных трудностей, немало ограничений. Есть и трудности, которые связаны с действиями других государств. Но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнима», — сказал Медведев.

В утвержденном недавно проекте паспорта национальной программы «Цифровая экономика» на нее заложено около 2 трлн руб., которые за 2018–2024 гг. должен потратить федеральный бюджет.

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Политика
Новости

Более 60 000 человек остались без света в Подмосковье

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В четверг почти 62 000 человек в Подмосковье остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

«Ветер повалил деревья на провода, из-за чего обесточенными оказались около 60 000 человек в Раменском. В течение получаса планируется переключить потребителей на электроснабжение по резервной схеме, в том числе с помощью 38 передвижных электростанций. Часть из них уже на месте. Переключение уже идет», – сказал представитель ведомства.

Минэнерго уточняет, что обесточена подстанция 110 кВ «Раменская». По данным министерства, без света остались бытовые потребители. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в соцсетях появились жалобы жителей Раменского на отключение света. Некоторые писали, что обесточена даже больница.

К 14.00 энергетики «Московской объединенной электросетевой компании» восстановили электроснабжение, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию. По данным агентства, на ликвидацию последствий аварии ушло менее двух часов.

Технологии
Новости

«Касперский»: две трети владельцев используют гаджеты для ухода от личного общения

Ведомости
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Две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов пользуются ими, чтобы избежать общения с другими людьми, а 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своем смартфоне или планшете, если чувствуют себя некомфортно в окружении других людей. 8% искренне переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

К таким выводам пришла «Лаборатория Касперского», вместе с компанией Opeepl проводившая опрос в 15 странах мира (в России было опрошено 750 человек).

В том, что люди все чаще решают бытовые задачи с помощью мобильных приложений, также проявляется боязнь излишней социализации, пишет в своем сообщении «Лаборатория». Даже когда не нужно решать какие-либо задачи, гаджет все равно остается «лучшим другом человека» – половина владельцев гаджетов использует их, чтобы «убить время».

«Личное общение – это труд. Человека надо выслушать, понять, проявить эмпатию; со смартфоном этого не требуется, и, конечно, на умении качественно общаться это обязательно сказывается», – приводятся в сообщении компании слова психолога Ольги Бочковой.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минтруд опроверг сообщение об отказе от термина «инвалид»

Ведомости
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Министерство труда не собирается отказываться от применения в законодательстве термина «инвалид». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от его применения, уточняет Минтруд: «С целью приведения понятия термина «инвалид» в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции». Эти положения будут обязывать государство в большей степени направлять свои усилия и действия институтов гражданского общества на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров, считает ведомство.

В четверг газета «Известия» написала, что Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды». Его хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями, сообщало издание со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали самые дорогие бизнес-центры Москвы

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На текущий момент самыми дорогостоящими офисными зданиями в Москве являются БЦ «Демидов» и ТДЦ «Лотте Плаза» - запрашиваемая базовая ставка аренды здесь составляет $950 за кв. м в год, говорится в исследовании компании Knight Frank.

По данным компании, общая площадь офисов, сдаваемых в аренду, в БЦ «Демидов» составляет 15 896 кв. м, а в «Лотте Плаза» – 20 709 кв. м. При этом «Демидов» уступает «Лотте Плаза» по уровню вакансии - 20% (3142 кв. м) против 8% (1560 кв. м) соответственно.

На третьем месте по стоимости офисного пространства идет офисно-торговый комплекс «Берлинский дом» - базовая ставка аренды здесь составляет $850 за кв. м в год. «Берлинский дом» наравне с «Лотте Плаза» наиболее востребован у арендаторов среди самых дорогих проектов. Вакансия здесь составляет 8% ( 479 кв. м при общей площади аренды в 5761 кв. м).

За последние пять лет среди премиальных бизнес-центров столицы полностью сменились лидеры по стоимости аренды офисных площадей, отмечают эксперты Knight Frank. Так, в 2013 г. самые дорогие офисы были в бизнес-центрах «Москва», «Бутик-офис» и «Романов двор». Спустя пять лет «Бутик-офис» потерял лидирующую позицию и выбыл из рейтинга в 2018 г. «Романов двор» и БЦ «Москва» сместились вниз с базовой арендной ставкой в $800 и $820 за кв. м в год.

Примечательно, что за пять лет в БЦ «Романов двор» сильно повысилась доля свободных площадей - с 1% в 2013 г. до 41% в 2018 г. Также БЦ «Москва» в 2018 г. стал аутсайдером по доле вакантных площадей с показателем в 76% (против 63% в 2013 г.). Высокий уровень вакансии в этих центрах эксперты компании объясняют активной децентрализацией и смещением предпочтений арендаторов в сторону офисных центров в пределах Садового кольца и ТТК. Также за последние пять лет существенно изменились условия паркинга в центре столицы, что в совокупности с высокой арендной ставкой делает БЦ «Москва» и «Романов двор» менее привлекательными для арендаторов.

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