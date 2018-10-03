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Поставщик продуктов Росгвардии подал в суд на Навального

ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» подало иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суть претензий и требования истца в карточке не приводятся. Заявление зарегистрировано 1 октября и пока к производству не принято.

Компания упоминается в расследовани Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), опубликованном политиком в августе. В нем утверждается, что в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» стал единственным исполнителем закупок продовольствия для Росвагрдии, после чего цена закупаемых службой продуктов резко возросла.

Росгвардия ответила на расследование ФБК, отметив, что доставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством». Также служба подчеркнула, что в расследовании не учитывается различные показатели, в частности сезонность закупок, страну происхождения, стоимость тары.

11 сентября директор Росгвардии Виктор Золотов обнародовал видеообращение к Навальному. В нем он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.

Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.