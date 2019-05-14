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Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Решение было озвучено во время заседания парламента, которое транслировалось на сайте Госдумы.

Как отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пьяные водители являются серьезной угрозой для других участников движения, при этом чаще всего они осознанно садятся за руль в неадекватном состоянии, подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих.

Законопроект предполагает, что за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (на данный момент – до четырех лет). При этом в случае гибели человека в результате ДТП предлагается лишать свободы на срок от 5 до 12 лет (сейчас закон предусматривает сроки от двух до семи лет). Также законопроект вводит сроки от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (на данный момент – от четырех до девяти лет).

Ранее Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Тот, кто скрылся с места аварии, в которой пострадали люди, может быть наказан 3 годами принудительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет. Если в аварии есть один погибший, а водитель покинул место ДТП, он будет наказан лишением свободы на срок до 7 лет, если погибших два и более – на срок до 9 лет. Также поправки вводят запрет занимать руководящие должности для сбежавших с места ДТП.