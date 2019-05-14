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Дерипаска заключил с Зюгановым мировое соглашение по иску бизнесмена о защите чести

По иску на 1 млн руб. о защите чести и достоинства, который бизнесмен Олег Дерипаска подал к лидеру КПРФ в январе, достигнуто мировое соглашение. Об этом рассказали представители обеих сторон на заседании Тверского суда Москвы, передает «Интерфакс».

Представитель предпринимателя объявил о том, что стороны подписали совместное заявление о мировом соглашении. «Спор окончен миром», – отметил он. Юрист Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Зюганова, это подтвердил: «Мы со всем согласны, все подписали».

С инициативой о мировом соглашении выступили юристы Дерипаски, они обратились с соответствующим предложением 8 мая к стороне Зюганова, рассказал Аграновский. По его словам, лидер КПРФ доволен соглашением, так как оно не накладывает на него никаких обязательств.

Дерипаска подал иск к Зюганову в январе. Причиной, как пояснял представитель бизнесмена, стало заявление лидера КПРФ на заседании Госдумы, сделанное 9 января. В нем политик назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением. Представитель Дерипаски, комментируя слова Зюганова, подчеркивал, что бизнесмен «не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных».