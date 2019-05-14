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Власти отказались приостановить строительство храма на месте сквера в Екатеринбурге

Оснований для остановки строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге нет. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, передает «Екатеринбург Онлайн».

По его словам, строительство храма является законным и его поддержало большинство горожан. Русская медная компания (РМК) 14 мая оформила все документы и получила разрешение на строительство, подчеркнул Бидонько.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что площадка для строительства храма была выбрана «в результате голосования». «Это был демократический процесс. Мы не можем каждый раз начинать все заново», – отметил он.

Свои заявления Бидонько и Высокинский сделали после закрытой встречи сторонников и противников строительства храма с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Переговоры прошли по его предложению.

13 мая в Екатеринбурге прошел стихийный митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, который находится в центре города. Подрядчик установил вокруг сквера забор, после чего активисты – противники строительства храма на месте сквера – призвали горожан прийти на протестную прогулку. Участники акции обрушили забор. После этого, как писал Znak.com, «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра».

Кремль следит за ситуацией в Екатеринбурге, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. От суждений о сложившейся ситуации он воздержался.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии