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Губернатор Свердловской области предложил переговоры участникам протестов из-за храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести переговоры участникам конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Куйвашев отметил, что в этой ситуации можно понять обе стороны конфликта – и верующих, и протестующих против строительства храма горожан. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему», – написал он.

Губернатор предложил провести переговоры 14 мая в 16.00 в его кабинете. Он пригласил к участию по пять представителей с каждой стороны. Сам Куйвашев будет посредником в переговорах.

В Екатеринбурге накануне прошла стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы, пишет местное издание Znak.com. Ее участники обрушили забор, которым подрядчик окружил сквер. Позже к скверу пришли «десятки молодых бойцов», скандируя «Мы за храм». Между ними и противниками строительства храма произошли столкновения. Несколько журналистов и читателей сообщили Znak.com, что они почувствовали в толпе запах слезоточивого газа. О том, что против протестующих применили слезоточивый газ, также сообщало издание Ura.ru.