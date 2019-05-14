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Судьи КС Украины отстранили от должности своего председателя

Судьи Конституционного суда (КС) Украины проголосовали за освобождение Станислава Шевчука от должности председателя КС, сообщают местные издания «Главком» и «Украинская правда» со ссылкой на знакомые с решением источники.

По их информации, постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины решила уволить Шевчука из-за дисциплинарного проступка и систематического пренебрежения своими обязанностями. Такое решение поддержали 12 судей. Уточняется, что Шевчук издавал незаконные распоряжения и игнорировал права судей. Теперь судьи КС должны избрать нового председателя.

Интернет-издание «Страна.ua» сообщало ранее со ссылкой на источник, что штаб действующего президента Украины Петра Порошенко может попытаться сорвать инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского. По данным издания, судьи якобы планировали отправить в отставку Шевчука, чтобы он не привел к присяге Зеленского. Позднее КС Украины опроверг эту информацию, заявив, что президента к присяге приводит председатель суда без привязки к фамилии судьи.

По украинскому законодательству президент может распустить Верховную раду не позднее чем за полгода до истечения срока полномочий парламента. Для текущего созыва крайний срок роспуска – 27 мая. Если Зеленский не успеет вступить в должность к этому дню, то Рада сохранится в действующем составе до октября, после этого состоятся плановые выборы. Зеленский обвинял ЦИК в намеренном затягивании подведения итогов голосования, а депутатов Рады он назвал «мелкими мошенниками» за то, что они 14 мая не назначили дату его инаугурации.