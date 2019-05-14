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Путин выразил надежду на нормализацию отношений с США при Трампе

Российский президент Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Майком Помпео заявил о намерении восстановить полноформатные отношения с США в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом, передает «Интерфакс». Путин напомнил, что недавно говорил с Трампом по телефону и счел этот разговор обнадеживающим.

«У меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес», – сказал Путин. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что доклад Мюллера доказал отсутствие сговора администрации Трампа с Россией. «Надо отдать ему должное – в целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», – добавил президент.

Он также обратил внимание, что США стали одним из крупнейших производителей нефти, поэтому Москва и Вашингтон должны подумать об обсуждении стабильности энергетических рынков. В свою очередь Помпео предложил Путину обсудить КНДР, Афганистан и решение задач по обеспечению стратегической безопасности. Ранее он провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.