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Президент Австрии назвал позорной видеозапись с вице-канцлером и «россиянкой»

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал позорной видеозапись, на которой запечатлен разговор вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой. «Это позорные кадры», – сказал президент (его слова приводит CNN). По мнению Ван дер Беллена, единственный выход из сложившейся ситуации – как можно скорее провести в стране новые выборы. «Австрийцы имеют право на правительство, которому могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире», – добавил президент.

Скандал вокруг вице-канцлера Штрахе разгорелся посте того, как журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung 17 мая опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую, по данным СМИ, зовут Алена Макарова. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

По данным Spiegel, встреча была подстроена, поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. Кто и с какой целью организовал эти переговоры, а также кто передал журналистам видеозапись, не сообщается.

Сам Штрахе опроверг информацию о том, что женщина, запечатленная с ним на видео, была россиянкой. По его словам, она была гражданкой Латвии. Политик заверил, что видел эту даму один раз и не получал от нее никаких денег.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.