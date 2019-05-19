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Президент Австрии назвал позорной видеозапись с вице-канцлером и «россиянкой»

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал позорной видеозапись, на которой запечатлен разговор вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой. «Это позорные кадры», – сказал президент (его слова приводит CNN). По мнению Ван дер Беллена, единственный выход из сложившейся ситуации – как можно скорее провести в стране новые выборы. «Австрийцы имеют право на правительство, которому могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире», – добавил президент.

Скандал вокруг вице-канцлера Штрахе разгорелся посте того, как журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung 17 мая опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую, по данным СМИ, зовут Алена Макарова. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

По данным Spiegel, встреча была подстроена, поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. Кто и с какой целью организовал эти переговоры, а также кто передал журналистам видеозапись, не сообщается.

Сам Штрахе опроверг информацию о том, что женщина, запечатленная с ним на видео, была россиянкой. По его словам, она была гражданкой Латвии. Политик заверил, что видел эту даму один раз и не получал от нее никаких денег.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.

Новости СМИ2
Политика
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Мэй пообещала сделать британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить на рассмотрение членам парламента «новое, смелое предложение» о выходе страны из Евросоюза. Об этом она написала в колонке для газеты The Times. По словам премьера, новый проект соглашения по Brexit будет представлять собой улучшенный пакет мер, который может получить поддержку депутатов.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, что позволит заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии. Премьер выразила надежду на то, что депутаты рассмотрят новый план сделки «свежим взглядом» и окажут ей поддержку.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но парламент трижды голосовал против варианта Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. Основная проблема заключалась в пункте соглашения, предусматривающем отсутствие границы между Ирландией и Северной Ирландией. Некоторые парламентарии опасались, что из-за него страна окажется втянута в таможенный союз с ЕС.

В итоге Евросоюз предложил Великобритании отложить Brexit до 31 октября, чтобы избежать ситуации, когда страна покинет блок без каких-либо договоренностей. При этом Брюссель отказался пересматривать условия достигнутого с Мэй соглашения. Та согласилась на отсрочку и стала вести переговоры с лейбористами в попытке спасти свой план. Премьер намерена в начале июня провести новое голосование в парламенте по поводу законопроекта о Brexit.

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Политика
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СМИ узнали о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

Ведомости
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Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, на официальную часть мероприятия приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Ожидается, что Зеленский в понедельник в 10.00 по местному времени (совпадает с Москвой) приедет в Верховную раду, где принесет присягу, пишет «Украинская правда». После этого политик пешком направится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Бизнес
Новости

«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Ведомости
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Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал». Об этом РБК сообщила пресс-служба компании. Примет ли Набиуллина предложение, пока неизвестно.

Как рассказал источник «РИА Новости», председатель ЦБ должна будет разбить бутылку шампанского о борт атомного ледокола «Урал» во время торжественной церемонии спуска корабля на воду. Мероприятие пройдет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая.

В 2016 г., когда на воду спускали корпус атомного ледокола «Арктика», «крестной матерью» корабля стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в сентябре 2017 г. на торжественной церемонии бутылку шампанского о борт ледокола «Сибирь» разбила Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост председателя Счетной палаты. Оба раза разбивали бутылки крымского шампанского.

Атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» входят в проект 22220, который реализуется по заказу «Росатома». Эти корабли смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола «Сибирь»

Новости СМИ2
Авто
Новости

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Ведомости
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В России в период с 20 мая по 31 августа будет действовать ограничение на движение большегрузного транспорта, следует из приказа Росавтодора. Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.

Такое нововведение связано с тем, что в жару после проезда грузовиков на асфальте образуется колея.

Как уточняется в приказе, ограничения будут вводиться на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся специальные знаки, а за нарушения к водителям большегрузов будут применяться административные меры.

Ограничения, в частности, будут действовать на участке трассы М-9 в Псковской области – с 419-го по 616-й километр, на участке трассы М-10 в Ленинградской области – с 593-го по 674-й километр. Также ограничения коснутся ряда других трасс на подъездах к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Полный список дорог, подпадающих под новые ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.

Новости СМИ2
Стиль жизни
Новости

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Ведомости
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Певец Сергей Лазарев, выступавший на «Евровидении-2019», отметил предвзятое отношение к России на конкурсе. По его мнению, это сказывается на итогах голосования и не дает российским исполнителям занять первое место.

«Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами», – приводит слова Лазарева «РИА Новости». Певец добавил, что был «обласкан вниманием» публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

Финал «Евровидения-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев с песней Scream занял третье место, набрав 369 баллов. При этом после голосования профессионального жюри из других стран он занимал девятую строчку. Подняться на третье место певцу позволили результаты зрительского голосования.

Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. Второе место занял певец Махмуд из Италии.

Лазарев участвовал в «Евровидении» второй раз. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.

Победители «Евровидения-2019»

Политика
Новости

Появилось видео с изъятыми у бывших сотрудников ФСБ миллиардами

Ведомости
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с деньгами, изъятыми у бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также у их подчиненного Андрея Васильева. Более 12 млрд руб. они хранили наличными.

На кадрах, опубликованных телеканалом, запечатлены более десяти сумок, пакетов и коробок, набитых купюрами. Деньги бывшие сотрудники ФСБ хранили в различной валюте.

В пятницу, 17 мая, агентство «Росбалт» со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы в ходе расследования дела Черкалина изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб. Как позже уточнил «Коммерсантъ», речь идет о сумме, изъятой не только у Черкалина, но и у его бывших коллег по спецслужбе Фролова и Васильева. По данным издания, примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали фигуранты дела.

Следствие полагает, что подозреваемые использовали для обогащения инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин и крупные банки, рассказал источник «Коммерсанта».

Черкалин, Фролов и Васильев были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин руководил в ФСБ подразделением, занимающимся банками, Фролов был его заместителем. Первый обвиняется в получении взяток на общую сумму $850 000. Фролову и Васильеву вменяется крупное мошенничество.

Стиль жизни
Новости

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Ведомости
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Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение». Он набрал 369 баллов. Трансляцию финала вел телеканал «Россия 1».

Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. Второе место занял певец Махмуд из Италии.

В этом году «Евровидение» проходило в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта с песней Toy, набравшая в финале 529 голосов. Россия в прошлом году не прошла в финал «Евровидения» впервые с 2004 г. Тогда страну на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова.

Лазарев участвовал в «Евровидении» второй раз. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.

Победители «Евровидения-2019»

Экономика
Новости

Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

Ведомости
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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Пекин готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твердо отстаивать свои государственные интересы. Слова политика приводятся на сайте МИД КНР.

«Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными», – заявил Ван И. Министр подчеркнул, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.

Китай и США начали торговые переговоры в декабре прошлого года, когда президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин на саммите G20 в Буэнос-Айресе заключили перемирие сроком на 90 дней. Планировалось, что в течение этих трех месяцев стороны заключат новое торговое соглашение, но переговоры затянулись.

На прошлой неделе Трамп обвинил Китай в срыве переговорного процесса и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США Также потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Политика
Новости

Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Ведомости
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Суд в Ереване принял решение освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, передает «Интерфакс». Об освобождении Кочаряна ходатайствовали действующий и бывший президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Они попросили суд отпустить обвиняемого из-под стражи под их личное поручительство, заверив, что он не будет избегать следствия и судебных заседаний. Также Саакян и Гукасян согласились внести залог в размере 1 млн драмов (около $2000).

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении, а также в получении взятки в особо крупном размере. Помимо него фигурантами дела являются бывший министр обороны страны Сейран Оганян, его заместитель и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 г., когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. В это время в Армении начались акции протеста, организованные сторонниками другого кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, которые были недовольны результатами выборов. 1 марта 2008 г. власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, еще более 250 пострадали.

Нынешний президент Армении Никол Пашинян в 2008 г. был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков он был осужден на семь лет за организацию акции протеста, а в 2011 г. вышел на свободу по амнистии. После избрания премьер-министром в 2018 г. Пашинян заявил о неизбежности раскрытия «дела 1 марта».

Политика
Новости

Вице-канцлер Австрии опроверг российское гражданство своей собеседницы с видеозаписи

Ведомости
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что женщина, беседа с которой стала причиной его отставки, была гражданкой Латвии, а не России, как сообщали ранее СМИ. По словам политика, она рассказала, что вместе с дочерью хочет переехать в Вену и инвестировать средства в бизнес в Австрии. «Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, – сказал Штрахе на пресс-конференции в Вене (трансляцию вел телеканал Welt). – Эта частная беседа состоялась летом 2017 г. на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин».

По словам вице-канцлера, ни он сам, ни возглавляемая им Австрийская партия свободы не получили помощи от этой женщины. «Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», – подчеркнул политик. Штрахе добавил, что во время встречи он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.

Политик назвал появившиеся в СМИ публикации «намеренным политическом убийством». По его словам, опубликованные отрезки видео были вырезаны из общего контекста таким образом, чтобы опорочить его и его коллегу по партии Йоханна Гуденуса, который тоже присутствовал на встрече.

Вечером 17 мая журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись разговора Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. В ходе беседы, запечатленной на видео, женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе. По данным Spiegel, встреча была подстроена, кто стоит за ее организацией, не сообщается.

На фоне скандала с видеозаписью Штрахе подал заявление об отставке с поста вице-канцлера Австрии. Он также сообщил, что сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы. Видеозаписью заинтересовалась прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.

Стиль жизни
Новости

Греф рассказал о своих любимых книгах

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах. Среди художественной литературы он выделил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лучшей книгой нон-фикшн Греф считает произведение Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей».

«Если говорить о художественной литературе, то одна из моих самых любимых книг – Булгаков, "Мастер и Маргарита". С точки зрения менеджмента и жизни – был мой учитель, который к сожалению умер, это Стив Кови. "Семь навыков высокоэффективных людей" я считаю классикой», – сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир 19 мая.

В свой книге Кови сформулировал несколько правил эффективной деятельности предпринимателя, в том числе и правило win-win, которое в российской практике иногда называют «думай в ключе выиграл-выиграл». Стратегия win-win основана на так называемой эффективной взаимозависимости.

В 2016 г. Греф принял участие в онлайн-чтениях «Мастера и Маргариты», организованных Google. В течение двух дней актеры, политики, спортсмены и обычные интернет-пользователи – всего более 500 человек из восьми городов России и Израиля – читали роман вслух, а все желающие могли наблюдать за этим процессом онлайн. В проекте также участвовала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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