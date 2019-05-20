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МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже выступал в Госдуме с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей и отмечал, что число погибших в ДТП в России с годами постепенно снижается, но проблема пьяного вождения сохраняется и угрожает безопасности граждан.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Согласно законопроекту, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (на данный момент – до четырех лет). При этом в случае гибели человека в результате ДТП предлагается лишать свободы на срок от 5 до 12 лет (сейчас закон предусматривает сроки от двух до семи лет). Также законопроект вводит сроки лишения свободы для нарушителя от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (на данный момент – от четырех до девяти лет).