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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Решение было озвучено во время заседания парламента, которое транслировалось на сайте Госдумы.

Закон предусматривает, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от пяти до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).

Один из авторов документа – председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что разработанные поправки по сути приравнивают ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.

Ранее МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения.