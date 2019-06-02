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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде. По данным ведомства, с начала года в центральных и южных районах страны зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания, в том числе 21 000 – за последние две недели. При этом 90 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости связан с тем, что в Таиланде начинается сезон муссонов и стоит сильная жара, пояснил Роспотребнадзор.

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, основными переносчиками которого являются комары. Власти Таиланда принимают меры, предотвращающие распространение инфицированных насекомых, отмечается в сообщении.

Туристам Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, применять репелленты, отпугивающие насекомых, засетчивать окна и двери.

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