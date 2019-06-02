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Politico узнала о намерении США не обвинять Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Минюст США решил не предъявлять основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу обвинения за публикацию секретных материалов ЦРУ, сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника и двух знакомых с ситуацией источников.

У США заканчивается время для предъявления новых обвинений, пишет газета. Закон об экстрадиции предусматривает, что любые дополнительные обвинения Ассанжу могут быть предъявлены в течение 60 дней после первого обвинения. В марте США обвинили Ассанжа в том, что он помогал информатору Wikileaks Челси (Брэдли) Мэннинг взломать военные компьютеры.

Кроме того, обсуждение в суде секретных документов ЦРУ может привести к раскрытию новой информации. Ведомство также никогда не подтверждало их подлинность.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В США основателя Wikileaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы.