Мосгорсуд приговорил польского гражданина к 14 годам колонии за шпионаж
В Московском городском суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК (шпионаж), сообщает пресс-служба суда. Радзаевски приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Данное уголовное дело рассмотрено в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну, объяснила пресс-служба Мосгорсуда.
Радзаевски пытался организовать вывоз в Польшу секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Там же уточнили, что он был задержан с поличным. Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб, отметили в ФСБ. Осужденный был задержан 20 апреля 2018 г., уточняет РАПСИ.
С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для целей на различных высотах. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей, говорил министр обороны России Сергей Шойгу. В 2018 г. Россия передавала С-300 Сирии.