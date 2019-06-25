Мосгорсуд приговорил польского гражданина к 14 годам колонии за шпионаж

Политика

Новости

Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа на G20

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Осаке действительно ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться».

До сих пор Кремль регулярно сообщал, что не получал официального запроса о встрече Путина и Трампа из США, чьи представители первыми заговорили о возможности ее проведения.

Заместитель министра иностранных дела России Сергей Рябков ранее говорил, что встреча Путина и Трампа состоится на саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет 28–29 июля.

В декабре 2018 г. встреча Путина и Трампа была запланирована на саммите G20 в Аргентине, но ее отменила американская сторона. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

Песков также подтвердил достижение договоренностей по Сирии во время встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Израиле накануне: «Да», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Подробности договоренностей он раскрыть отказался: «Больше того, что сказал Патрушев во время своего общения с прессой, я сказать не могу».

Патрушев ранее говорил, что Россия призывает США и Израиль объединить усилия для уничтожения всех террористов, которые остаются в Сирии. По его словам, Израиль мог бы достигнуть многих своих целей без нанесения ударов по Сирии, а используя невоенные методы.