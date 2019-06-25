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Актеры МХАТа пожаловались на новое руководство театра в видеообращении к Путину

Актеры МХАТ имени Горького записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на новое руководство театра. Видео опубликовано в YouTube.

«МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку. Классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка», – говорится в обращении.

В нем также отмечается, что артистка Татьяна Доронина, которая в прошлом году была снята с поста художественного руководителя и назначена на должность президента театра, «лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику» МХАТа.

«Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, так как на все обращения к вам мы получали только отписки из Минкультуры. Верните Дорониной МХАТ и МХАТу Доронину», – подчеркивается в обращении.

Артистка МХАТа Лидия Матасова пояснила «Московскому комсомольцу», что те, кто записал обращение, требуют вернуть Доронину на пост художественного руководителя. По словам Матасовой, спустя два месяца после объявления о том, что Доронина станет президентом театра, «ей дали бумаги, где у нее никаких абсолютно прав на творческое руководство – все отдано на откуп [новому худруку Эдуарду] Боякову и его компании».

Пресс-секретарь МХАТа Александр Замыслов, комментируя газете видеообращение, отметил, что к видеообращению имеют отношение «лишь 5–6 сотрудников театра, один из которых – бывший артист» театра. По его словам, те, кто выступает против нового руководства, «воспользовались именем Татьяны Васильевны [Дорониной]»: «Они с ней не общаются и попусту используют ее имя для усиления ликвидности своего выступления. Татьяна Васильевна является президентом театра и действует согласно договору с Минкультом».

Позже 25 июня Кремль прокомментировал видеообращение актеров МХАТа, подчеркнув, что назначение художественных руководителей театров – это не прерогатива Путина.

В декабре 2018 г. художественным руководителем МХАТа стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части – писатель Захар Прилепин. Для Дорониной, которая занимала должность худрука с 1987 г., была специально введена должность президента театра.