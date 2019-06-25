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Студия «Квартал 95» запустит шоу с критикой Зеленского

Студия «Квартал 95» выпустит новый проект «Де-мократія?», автор которого Валерий Жидков будет анализировать происходящие в стране события и критиковать президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте студии.

Ранее «Квартал» обещал быть непредвзятым и объективным после избрания Зеленского президентом. «С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в «Квартале» уже спешат выполнить данные обещания», – отмечается в сообщении. Проект выйдет 29 июня на канале «1+1».

Зеленский вместе с братьями Сергеем и Борисом Шефирами в 2003 г. основал в Киеве студию «Квартал 95». Она выпускает одноименное юмористическое шоу и снимает полнометражные фильмы.

В апреле Зеленский победил на выборах президента Украины. 20 мая он вступил в должность. Сергей Шефир стал первым помощником президента.