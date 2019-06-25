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Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter. «Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране», – отметила супруга американского президента Дональда Трампа.

Гришэм приступает к обязанностям с 1 июля. Она останется также официальным представителем первой леди и будет, таким образом, совмещать обе должности. До работы с первой леди Гришэм была пресс-секретарем разных чиновников и должностных лиц, в том числе сотрудничала с кандидатом в президенты США на выборах 2012 г. – республиканцем Миттом Ромни.

Действующий пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет с этой должности в конце июня. Ранее сообщалось, что она вернется в штат Арканзас. Трамп, объявляя об уходе Сандерс, выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Сама Сандерс тогда заявила, что хотела бы проводить больше времени со своими двумя детьми, и пообещала и дальше поддерживать президента США.

Сандерс занимала эту должность с 2017 г., сменив своего предшественника Шона Спайсера. Последние месяцы она перестала проводить пресс-конференции для журналистов, поскольку, по мнению Трампа, представители СМИ были несправедливы по отношению к ней. «Причина, по которой Сара Сандерс не выходит больше так часто на трибуну, заключается в том, что пресса освещает ее слова очень грубо и неточно, в особенности это касается некоторых представителей прессы», – объяснял он.